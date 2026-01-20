Смразаващият студ в страната постепенно започва да отстъпва, обяви климатологът проф. Георги Рачев. В Северозападна България сутринта температурите паднаха до минус 12 градуса във Видин, а в Кнежа бяха отчетени още по-ниски стойности. Въпреки това, днес в Южна България няма да има леден ден – максималните температури ще бъдат над нулата, обяви Рачев.

„Надявам се да са се заблудили големите модели, но вероятността тази поредица от ледени дни да бъде в рамките на 5-6 дни е много голяма и непрекъснато расте“, каза климатологът

По думите му студеното време ще се задържи още днес и утре най-вече в Североизточна България, след което започва постепенно затопляне, което ще продължи до края на месеца.

Средиземноморски циклон ще окаже влияние върху времето у нас утре и вдругиден. Той ще донесе валежи, които в по-голямата си част ще бъдат от дъжд, но заради силно изстиналата земна повърхност съществува риск от образуване на поледици. В същото време в Италия се очакват снеговалежи в Алпите, включително в района на Милано, но не и в самия град.

От събота започва по-съществено затопляне. Студената вълна, обхванала Полша, Украйна и Беларус, ще се изтегли на изток. В момента най-студеното място в Европа е Москва, където максималните температури достигат минус 16 градуса. В следващите дни обаче над целия континент се очаква повишение на температурите.

В България от събота и неделя ни очаква по-осезаемо затопляне, което ще доведе и до положителни минимални температури. Почивните дни ще бъдат сравнително приятни за разходки, макар и с необходимост от по-топло облекло. На фона на отминаващия студ времето ще бъде значително по-комфортно.

В планините обстановката остава типично зимна. В Боровец е студено, като всички валежи са от сняг. Количествата обаче няма да бъдат толкова значителни, колкото са характерни за януари. В сряда отново се очакват снеговалежи във високите части на планините, тъй като по-топлият въздух, който ще донесе валежите, ще се трансформира в сняг на по-голяма надморска височина.

Днес времето ще бъде слънчево, но студено. Това е последното „издишане“ на антициклона, който обуславяше ясното и мразовито време. След това започва затопляне, съпроводено с повече облачност и дъждовно време през събота и неделя.