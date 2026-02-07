Домусчиев атакува Гонзо и БФС, иска оставки и проверка на дипломите за средно образование

Още след изиграването на първите 4 мача от подновеното българско футболно първенство възникна голямо недоволство от състоянието на терените, което изкристализира в искане на оставки в БФС. Призив за това отправи собственикът на шампиона „Лудогорец“ Кирил Домусчиев, след като неговият отбор изигра много тежък мач на приличащия на кална нива терен на стадион „Локомотив“ в столичния кв. „Надежда“, за да победи „Локомотив 1929“ с 3:1.

Домусчиев излезе с пост на профила си във „Фейсбук“, в който посочва, че „с началото на пролетния (зимен) дял на първенството се потвърдиха моите най-лоши прогнози“. Дава пример и с лошия терен в Монтана, където „ЦСКА 1948“ вчера спечели с 1:0, но португалското попълнение на отбора – Бернардо Коуто, получи много тежка контузия и ще отсъства минимум половин година.

„На калните ниви в Монтана и „Надежда“ се игра псевдофутбол, което постави под въпрос претенциите за това, че в България се играе футбол, който прави щастливи феновете; компетентността на БФС, че се спазва феърплея; и че някой въобще мисли за здравето на футболистите (за съжаление имаме тежко контузен играч на „ЦСКА 1948“, който, когато е на терена, вдига нивото на първенството ни) – пише Домусчиев. – Виновни са не само колегите и собствениците на футболните клубове, които по-добре да развиват СПА туризъм, кални бани, масажи и други подобни…

Главните виновници са некомпетентното и неадекватно ръководство на Футболния съюз и неговите комисии.

Със сигурност „Лудогорец“ ще поиска в специална декларация да види дипломите поне за средно образование на членовете на Лицензионната комисия. Ще искаме и тяхната оставка!!! И на какво основание са одобрили терените на „Монтана“ и „Локомотив“ (София)?“

Домусчиев припомня срещата на 9 януари на „Президента Гонзо“ (както нарича шефа на БФС Георги Иванов) с клубовете, на която той „пое ангажимента да не се допускат мачове на подобни терени“. И добавя, че ще иска подкрепа за исканата оставка и от другите клубове от Първа лига, като се надява да получи такава.

„Искаме оставка на Лицензионната комисия, защото явно гледа и одобрява терените от снимков материал от преди 30-40 години?! Благодаря на всички, които инвестират и развиват футбола в България, а на тези с картофените ниви и със спа процедурите да сменят попрището и да са успешни в земеделието и в туризма!“, завършва Домусчиев.

Преди по-малко от месец – на 14 януари, той публично поиска от ръководството на БФС да предприеме твърди мерки спрямо клубовете от Първа лига, които не предоставят добри условия за футбол на стадионите си. И наблегна, че ще свали доверието си от управлението на Георги Иванов, ако тези мерки не се предприемат най-късно през лятото. От днешното му изказване става ясно, че няма да се чака до края на първенството, преди „Лудогорец“ да инициира бунт срещу БФС и ръководството му.

Днес собственикът на „ЦСКА 1948“ Цветомир Найденов също критикува терена в Монтана. В социалните мрежи той пусна два клипа с разкаляното поле и написа лаконичен коментар: “На браздата… Елин Пелин”.

Треньорът на „Черно море“ Илиан Илиев пък не спести критики към състоянието на стадиона на своя клуб в днешното варненско дерби срещу „Спартак 1918“, завършило 0:0. „Теренът не ни позволяваше да играем много бързо“, сподели Илиев.

По-късно стана ясно, че позицията и исканията на Кирил Домусчиев са подкрепени от собственика на „Ботев“ (Пд) Илиян Филипов.