23.02.2026 | 10:24

Друга трагедия край хижа „Петрохан“: 7 души загиват при внезапен капан през 90-те години

Живота си губят планинари

Трагедията „Петрохан“ припомни и за друг групов смъртен случай, свързан със същото място, но преди 35 години. Тогава девет туристи тръгват от хижата, но седем от тях загиват.

24 май 1991 г. – група от четирима туристи от дружество „Еделвайс“ тръгва на поход от Берковица. Там ги посреща секретарят на дружеството Снежана Жечкова. „С моя съпруг – също турист, ги посрещнахме и ги изпратихме до някъде“, разказва тя.

Четиримата туристи от дружеството – Иван, Николай, Дора и Илияна – стигат хижа „Ком“, където пренощуват, предава бТВ.

Към тях се присъединяват още туристи и на сутринта на 25 май тръгват към хижа „Петрохан“. За няколко часа минават прохода.

По обяд групата тръгва от хижа „Петрохан“ към хижа „Пробойница“, но подценява условията в планината.

„Не знам по каква причина са се забавили толкова много на Петрохан. Поне моята информация е, че са тръгнали към 15:30 ч., което за планината е много късно“, казва Снежана Жечкова.

Когато групата тръгва от хижа „Петрохан“, започва да вали сняг, преминава в суграшица и се спуска мъгла.

В спомените на последния оцелял Николай Топалов четем: „Вярно е, че когато тръгвахме от Петрохан, не предвиждахме бурята, но никой не очакваше, че планината ще бъде такава към нас…“

Мъглата ги е накарала да се въртят. Имаше спасител, който каза: „Те са се въртели, въртели и просто ги е застигнала бялата смърт“, разказва Снежана Жечкова.

Така на пътя от хижа „Петрохан“ до хижа „Пробойница“ в местността „Червената локва“ седем души губят живота си. Трима от тях са от дружеството на Снежана.

„Горе имаше маркировка, но в такова екстремно време, в което се е случило, какво да ви кажа. Не съм виждала такова нещо“, казва тя.

За фаталния случая от 1991 г. разказват спомените на дружество „Еделвайс“ и паметната плоча в местността „Червената локва“.