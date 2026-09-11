11.09.2026 | 11:34

Двустаен за 200 000 евро, тристаен за 300 000 евро – как се променят цените на жилищата в София?

Брокерите отчитат особен интерес към къщи близо до големи градове и в малки населени места

„Преди 8 години харесахме апартамент, който беше 60 000 евро, стори ни се непосилно, след това преди 4 години – 100 000 евро, пак ни се стори непосилно и в крайна сметка след почти 10 години на квартири, които се ремонтират само при авария, което ни се случи няколко пъти, просто решихме, че няма да чакаме повече, защото имаме и две деца. Просто ни е необходимо наше си пространство. Винаги сме търсили поне три стаи – една детска, една спалня и хол с кухня, защото вече кажи-речи няма строителство, в което холът и кухнята да са отделно, както преди. Но поне три стаи.“

Това разказа тази сутрин пред БНТ Светослава Атанасова, която заедно с мъжа си от 2018 г. са в търсене на жилище.

Двамата едва преди броени дни сключват сделка за тристаен апартамент в София и казват, че от решаващо значение е бил кварталът.

Пред БНТ Полина Стойкова, която работи в сферата на имотите и познава пазара, казва, че през първото полугодие на тази година се търсят главно жилища за собствено ползване, а делът на продадените тристайни апартаменти е нараснал.

„Тази година е годината на купувачите за собствен дом, не толкова за инвестиция и вложение. Който е имал възможности, вече ги вложи и през тази година двигателят са хората, които купуват със собствени средства или с кредит. Виждаме, че съответно и условията по кредитите не са се изменили и хората усещат една сигурност, че могат, макар и на новите цени, да си позволят покупка на дом.“

В сектора и през 2026 година се наблюдава ръст на цените на имотите, като причините за това са комплексни. „През тази година цените, които отчитаме като средни за големите градове, са с между 15 и 25-26% по-високи от тези, които са били за същия период миналата година. В София можеха да се закупят, да кажем, двустайни апартаменти миналата година между 140 000 и 180 000 евро в зависимост от района, докато сега по-скоро клонят към 200 000 евро.

Тристайните жилища, докато миналата година можеха да се намерят за под 200 000 евро, сега вече са над 200 000, около 250 000, дори и до 300 000 евро, така че в момента може би се оформя картина: двустаен за 200 000, тристаен за 300 000 евро.“

Експертите твърдят, че пазарът остава активен, въпреки че се отчита спад на сделките. „Цените на имотите в момента… сме в едно плато, което може би ще продължи още до края на годината, след това ще има пак леко покачване, но няма да бъде това, което беше преди – ще бъде доста под 10% годишно“, прогнозира и Иван Крумов, брокер.

Полина Стойкова, която е изпълнителен директор на агенция за недвижими имоти, казва:

„Сега вече навлизаме в един по-зрял, по-стабилен, по-предсказуем период от развитието на пазара и няма нищо, което да е притеснително. Просто изисква време да се пренастроят очакванията на пазарните участници и в същото време да се подобри предлагането, което дълги години беше много силно ограничено и купувачите на практика нямаха избор.“

А тази година особен интерес има и към къщи близо до големите градове, както и в малките населени места.