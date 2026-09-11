„Лукойл“ обгази Бургас

Регионалната екоинспекция ще санкционира „Лукойл Нефтохим Бургас“ заради задушливи миризми, усетени в Бургас снощи. В РИОСВ са постъпили над 40 сигнала от граждани за нетърпима миризма в периода между 1 и 3 часа през нощта. След проверки е установено, че миризмите се дължат на завишени нива на бензен. На компанията ще бъдат наложени глоби.

Рафинерията ще бъде санкционирана за неизпълнение на комплексното разрешително в частта „Интензивно миришещи вещества“, става ясно от съобщението на РИОСВ-Бургас. От инспекцията уточняват, че извършената проверка на 9-10 септември не показва превишения на установените норми за качество на атмосферния въздух по основните показатели – серен диоксид, азотни оксиди, озон, бензен, стирен, пара- и орто-ксилен, толуен и сероводород. Завишени концентрации на бензен спрямо обичайните фонови нива, които са под стойността на средногодишната норма, са установени за АИС „Долно Езерово“.

Сигнали за разпространението на неприятни миризми са постъпили и в „Лукойл Нефтохим Бургас“, където е направена оценка на данни от единната операторна зала, както и данни от системата за собствени непрекъснати измервания на 11 инсталации на територията на основната площадка, уточнява БНР.

Задушливите миризми са ежедневие в Бургас, като жителите на морския град редовно се оплакват от тях. В социалните мрежи се появиха много възмутени постове и призиви към управляващите да посетят града. „Бургазлии обичаме да спим така – с малко море в стаята, с нощния въздух и онова усещане, че градът е заспал. Само че преди няколко часа аз се събудих от друго. В два след полунощ въздухът в стаята замириса на нещо адски гадно, химическо и задушливо. Почти се задавих. Ядосах се. Разсъних се. И започнах да се питам какво точно сме длъжни да приемаме за нормално в този град“, написа в социалните мрежи жител на града.