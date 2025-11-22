22.11.2025 | 8:26

Джей Ди Ванс: Фантазия е да се мисли, че Украйна може да победи с повече пари и оръжия от САЩ

Вчера Доналд Тръмп даде на Украйна срок до четвъртък да приеме плана

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че всеки план за спиране на войната на Русия в Украйна трябва да запазва украинския суверенитет и да бъде приемлив и за двете страни, съобщава Ройтерс.

По думите на американския вицепрезидент победа за Украйна е в сферата на фантазията, ако САЩ дадат на Киев повече пари или оръжия или наложат повече санкции срещу Русия.

В четвъртък 47-ят президент на САЩ Доналд Тръмп обяви план от 29 точки за край на войната. Планът предвижда териториални отстъпки на Русия, дори по-големи, от територията, която тя контролира в момента, отказ от членство на Украйна в НАТО и ограничаване на размера на украинските въоръжени сили.

След ден на спекулации, Тръмп даде на Зеленски краен срок до четвъртък, 27.11 да приеме плана или губи подкрепата на САЩ.

В изявление украинският президент Володимир Зеленски заяви, че планът поставя Украйна пред “много труден избор – или загуба на достойнство, или риск от загуба на ключов партньор“.

„Днес е един от най-трудните моменти в нашата история. Натискът върху Украйна е най-силен. Украйна може да се изправи пред много труден избор: или загуба на достойнство, или риск от загуба на основен партньор в областта на сигурността – 28 точки или изключително сурова зима. Националният интерес на Украйна трябва да бъде взет предвид. Не правим гръмки изявления – ще работим спокойно с Америка и всички партньори. Ще търсим конструктивни решения с нашия основен партньор [САЩ]“, се казва в съобщението на Зеленски.