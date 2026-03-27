27.03.2026 | 20:04

Джей Ди Ванс обвинил Нетаняху, че е подвел Тръмп за войната с Иран

Премиерът на Израел е представил конфликта като значително по-лесен, отколкото се оказва в действителност

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс е провел напрегнат телефонен разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху, в който го е обвинил, че е представил на Доналд Тръмп прекалено оптимистична картина за възможностите за бърза и „лесна“ смяна на режима в Иран, пише „Дейли мейл“.

По време на разговора в понеделник Ванс е подчертал, че много от прогнозите на Нетаняху за войната, с които той е убеждавал американския президент, не са се сбъднали. Въпреки ликвидирането на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей, твърдолинейните фракции са затегнали контрола си върху властта, а режимът остава стабилен.

Според източници, цитирани от медии, Нетаняху е представил конфликта като значително по-лесен, отколкото се оказва в действителност, включително с очакване за бърза смяна на властта в Техеран – сценарий, който към момента не се реализира.

Ванс, за когото се съобщава, че още първоначално е съветвал Тръмп да не влиза във война с Иран, впоследствие е бил натоварен от президента да участва активно в усилията за прекратяване на конфликта и да подпомага дипломатическите контакти.

Ден след разговора между двамата лидери дясно израелско издание, свързано с дарителката на Републиканската партия Мириам Аделсън, разпространи информация, че вицепрезидентът е повишил тон на Нетаняху заради насилието на израелски заселници срещу палестинци на Западния бряг. Служители на Белия дом категорично отхвърлиха тези твърдения като неверни и изразиха подозрение, че информацията е била разпространена с цел да се злепостави Ванс.

От израелска страна също беше отречено Нетаняху да има отношение към публикацията, като неговият кабинет е излязъл с официално опровержение.

Паралелно с това администрацията на Тръмп започва да се дистанцира от първоначалната цел за смяна на режима в Иран, след като ударите срещу висшето ръководство не доведоха до очаквания резултат. Това бележи видима промяна в тона на Вашингтон, който все повече се насочва към търсене на дипломатическо решение.

През последните дни Ванс е в центъра на интензивни дипломатически усилия. В четвъртък той проведе срещи с високопоставени представители на Обединените арабски емирства и с премиера на Катар, като разговорите бяха съсредоточени върху прекратяването на военните действия и оказването на подкрепа на съюзниците на САЩ в Персийския залив.

Белият дом е дал сигнали пред чуждестранни дипломати, че Ванс може да оглави американска делегация за преговори на високо равнище с Иран. Посредници от Пакистан, Египет и Турция са били инструктирани да предадат на Техеран, че готовността именно вицепрезидентът да води разговорите е доказателство за сериозността на намеренията на Тръмп да сложи край на конфликта.

В същото време президентът удължи крайния срок за евентуални удари по иранската енергийна инфраструктура с още десет дни, като заяви, че преговорите продължават и вървят „много добре“, въпреки противоположните оценки в медиите.

Американският план за прекратяване на войната включва 15 точки и изисква Иран да демонтира ядрените и далекобойните си ракетни програми, да гарантира свободно преминаване през Ормузкия проток и да прекрати подкрепата си за съюзни въоръжени групи в региона.

Иранската страна обаче отхвърли предложението за примирие. Техеран настоява за закриване на всички американски военни бази в Персийския залив, за изплащане на репарации и за прекратяване на израелските удари срещу „Хизбула“ в Ливан. Освен това Иран се стреми да установи контрол върху Ормузкия проток – ключов маршрут, през който преминава приблизително една пета от световния петрол, с намерение да въведе такси за транзит.

Американски представители определят тези искания като нереалистични и предупреждават, че постигането на споразумение е станало по-трудно, отколкото преди началото на войната. Междувременно се обсъждат и варианти за евентуално разширяване на военните действия, включително с участието на сухопътни сили.

На този фон Иранската революционна гвардия отправи предупреждение към цивилните в Близкия изток да се държат далеч от райони, в които са разположени американски сили, демонстрирайки твърда позиция въпреки твърденията на Вашингтон, че преговорите напредват.

Четири седмици след началото на военните действия, започнали на 28 февруари с удари на САЩ и Израел срещу Иран, конфликтът продължава да ескалира, а перспективите за бързо разрешаване остават несигурни. Жители на Техеран споделят, че с всеки изминал ден губят надежда за скорошен край на войната.