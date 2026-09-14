Джеймс Франко ще бъде Йохан Кройф във филма „Стоичков“

Холивудският актьор Джеймс Франко ще изиграе легендарния треньор на „Барселона“ Йохан Кройф във филма „Стоичков – Имало едно време в България“, съобщиха от продукцията. В образа на една от най-влиятелните фигури във футбола номинираният за „Оскар“ Франко ще пресъздаде ключов период от живота на Христо Стоичков, който отваря пред българина вратата към голямата европейска сцена.

За първи път българска продукция събира в актьорския си състав две холивудски имена – Джеймс Франко и Джим Кавийзъл. Участието им е още една важна стъпка към превръщането на филма в международен кинопроект, създаден в България, но насочен и към световната публика.

Миналата седмица бе съобщено, че Кавийзъл – изпълнителят на главната роля в „Страстите Христови“ и „Звукът на свободата“, ще се включи в продукцията в образа на Хосе Мария Мингея – влиятелния футболен агент и посредник, който има ключова роля за трансфера на Стоичков от ЦСКА в „Барселона“.

48-годишният Джеймс Франко печели номинацията си „Оскар“ за най-добър актьор със „127 часа“ на режисьора Дани Бойл. Има и две награди „Златен глобус“. Сред най-популярните заглавия във филмографията му са трилогията „Спайдърмен“, „Милк“, „Ананас експрес“, „Възходът на планетата на маймуните“. Следващият филм с негово участие е “John Rambo”.

Сценарият на филма, основан върху книгата на спортния журналист Владимир Памуков „Христо Стоичков. Историята“, издадена в аудиокнига на испански език от водещото издателство „Пенгуин Рандъм Хаус“, привличат Франко с възможността да надникне отвъд публичния образ на футболната легенда. Адаптацията за голям екран е на режисьора Мартин Макариев, креативния продуцент Александър Сано и сценариста Георги Ангелов. Род Бар – автор на сценариите на „Звукът на свободата“ и „Кабрини“, е творчески директор на лентата.

Филмът ще проследи пътя на Христо Стоичков от първите му стъпки във футбола до триумфа с „Барселона“, „Златната топка“ и незабравимото световно първенство в САЩ през 1994 г.

Международна роля по създаването и разпространението има американската компания Cloud9 Studios, ръководена от Ноли Мола.