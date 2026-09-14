14.09.2026 | 13:30

Още един знаков кадър на ГЕРБ напусна партията

Мартин Харизанов си тръгна изненадващо

Една от младите надежди на ГЕРБ Мартин Харизанов изненадващо напусна партията след осем години формално членство, четири последователни депутатски мандата и политическа биография, която е необичайно тясно преплетена с личната му история и с Бойко Борисов. Решението му, обявено току-що.

Харизанов демонстративно благодари на Борисов и се кълне, че не се готви да премине към друг политически проект.

36-годишният икономист от Враца беше народен представител от ГЕРБ-СДС в 48-ото, 49-ото, 50-ото и 51-ото Народно събрание. В последните години той се превърна в едно от най-разпознаваемите млади лица на партията в Северозапада – областен координатор на Младежи ГЕРБ, организационен секретар, а непосредствено преди изборите през април 2026 г. партията го представяше като административен областен секретар на ГЕРБ. В парламента работеше в икономически, иновационни, електронни и енергийни комисии и последователно изграждаше профил на представител, концентриран основно върху проблемите на Врачанско.

За да бъде разбрано днешното му решение обаче, политическата му биография трябва да бъде върната много по-назад – преди членската карта, изборните листи и Народното събрание. Мартин Харизанов е само на една година, когато през 1991 г. баща му Николай Харизанов, служител на МВР, загива заедно със своя колега Валери Младенов при изпълнение на служебните си задължения. Самият Харизанов разказва, че полицейският им автомобил е бил ударен от камион по време на преследване. Майка му Детелина, дългогодишен учител по биология и химия, остава сама да отглежда децата си.

Тук започва и личната нишка към Бойко Борисов. Важно е хронологията да бъде поставена точно. Николай Харизанов загива през 1991 г., а националната благотворителна кампания на МВР за деца на загинали и пострадали полицаи и пожарникари започва през 2003 г. по идея на тогавашния главен секретар Бойко Борисов. Именно чрез тази инициатива, по собствените думи на Харизанов, семейството получава дългогодишна подкрепа – включително стипендии, лагери и други възможности за децата. Така отношенията между бъдещия политик и Борисов възникват не в партийна централа, а много преди Харизанов да стане член на ГЕРБ.

Това обяснява защо и в днешното му прощално послание Борисов е единственият политически лидер, когото Харизанов благодари поименно. Връзката очевидно има за него стойност, различна от обикновената партийна лоялност. Самият той още през 2022 г. я определя като човешка, а не партийна. Затова напускането на ГЕРБ не е формулирано като отказ от Борисов и дори напротив – Харизанов старателно отделя решението си да излезе от организацията от личното си отношение към лидера.

Преди професионалната политика Харизанов има опит в банковия и частния сектор и се представя публично като предприемач. През 2018 г. вече е активен в обществени, благотворителни и младежки инициативи във Враца. По негови собствени думи именно тогава решава, че гражданската активност не му дава достатъчно инструменти да променя средата, и през март 2018 г. става член на ГЕРБ. Година по-късно е най-младият кандидат за общински съветник на партията във Враца, а през 2021 г. вече присъства и в парламентарните листи.

Истинският политически пробив идва през 2022 г., когато е поставен на второ място в листата на ГЕРБ-СДС във Враца и влиза в 48-ото Народно събрание. Оттам нататък следват още три парламента без прекъсване. Харизанов не остава само депутат – той изгражда младежка организация, участва активно в кампаниите на партията и се превръща в едно от лицата, на които ГЕРБ разчита да поддържат връзката с по-младите избиратели в Северозапада.

Затова датата на напускането му също заслужава внимание. На парламентарните избори на 19 април 2026 г. ГЕРБ-СДС претърпя сериозен спад във Врачанско и получи само един мандат. Харизанов отново беше втори след Красен Кръстев и остана извън 52-рото Народно събрание. Но зад сухия резултат има един важен детайл – за Харизанов са отбелязани 3511 лични преференции, или 27,37% от всички гласове за листата. За Красен Кръстев изрично отбелязаните преференции са 1776, но към водача методиката добавя и 5854 бюлетини без посочена преференция, което запазва първото му място при единствения спечелен мандат.

Ето пълния текст на публикацията му без съкращения:

Взех решение да напусна ПП ГЕРБ и структурите на партията.

Не го правя с разочарование, конфликт или желание да зачеркна годините зад гърба си. Напротив, тръгвам си с благодарност и с уважение към хората, с които извървях този път.

Благодарен съм на ген.Бойко Борисов за доверието и подкрепата през годините. Благодарен съм на всички, с които работихме рамо до рамо, спорихме, печелихме трудни битки, творихме добрини, помагахме там, където имаше нужда от нас. Създадохме приятелства, които за мен никога не са зависели от партийна книжка.

Не съжалявам за нито един ден от този период.

Напротив. Най-много се гордея с времето, когато беше трудно. Когато много хора се притесняваха открито да заявят позицията си и принадлежността си към ГЕРБ, ние във Враца не се скрихме. Точно тогава изградихме една от най-силните младежки структури и оттогава не спряхме да работим. Бяхме на терен, сред хората, зад каузи, които имат значение за областта. Това не може да бъде изтрито и няма причина да бъде отричано.

Аз никога не съм искал политиката да бъде професията ми. Влязох в нея с една ясна причина, да имам повече възможности да бъда полезен за област Враца. За мястото, в което живея, в което растат децата ми и което твърде дълго е плащало и продължава да плаща цената да бъде подценявано.

Направих каквото можах. Понякога успявах, понякога не. Но за едно съм спокоен- никога не съм стоял отстрани и никога не съм чакал някой друг да свърши трудното вместо мен.

Искам да бъда пределно ясен и за решението си днес.

Не напускам, за да се „пребоядисам“. Не сменям убежденията си и не търся място в поредния политически проект. Който ме познава, знае, че това не е моят начин.

Избирам да продължа в друга посока с нови бизнес начинания, идеи и проекти, за които искам да имам времето, свободата и енергията да развия докрай.

От политиката може да се оттеглиш. От хората и от мястото, което наричаш свой дом – не.

Затова ще продължа да бъда активен, да заставам зад смислените каузи и да помагам винаги, когато мога. Не заради длъжност, позиция или партийна принадлежност. Никога не съм имал нужда от тях, за да бъда човекът, който съм.

На всички, с които бяхме заедно през тези години- благодаря. За доверието, за работата, за трудните моменти и за приятелствата, които остават.

Затварям тази страница спокойно. Не се отказвам от нищо, в което съм вярвал, и не зачерквам нищо, което сме постигнали.

Време е за следващата.