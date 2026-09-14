14.09.2026 | 13:25

Криминалист за Калушев: Никъде по света не са поставяни паметни плочи и правени бдения на такъв престъпник

Сектантско-окултната общност, създадена от него, както и политическите му връзки, са имали за цел да обслужват оцеляването му в парафизичен рай, той е определял всичко за всички, каза Росен Йорданов

Ивайло Калушев на 100 % отговаря на референциален, седуктивен, сексуален насилник. Целият му живот е бил с цел да камуфлира патологичното си влечение към подрастващи. Сектантско-окултната общност, създадена от него, както и политическите му връзки, са имали за цел да обслужват оцеляването му в парафизичен рай, той е определял всичко за всички. Инициатор и инспиратор на всички събития е той – Калушев е контролирал всеки от това общество. Това каза на извънредния брифинг на МВР и прокуратурата по темата „Петрохан“.

По думите му Ивайло Калушев е бил единственият носител на цялата информация и мотиви за престъплението.

„Само той е знаел какво ще се случи, а всеки един от останалите е бил частично информиран, имало е зони на достъп, както и измислени рангове и позиции. Правилата са гласяли, че ламата знае всичко. Калушев е имал намерение предварително да отнеме живота на своите последователи. Престъплението е имало много силно организирани елементи. Застанал е на входа на кемпера и е убил двете деца – вероятно най-напред Николай Златков, който е бил по-силен. Златков не е взел личното си оръжие в кемпера. Непълнолетният вероятно се е уплашил и затова се е свил и впоследствие е открит в тази поза. Общността им е функционирала от над 20 години, Калушев е успял да постигне голямо въздействие върху тези хора, защото е имал богат собствен опит, с нелек живот. Сексуалните му наклонности са били изключително тежки, имало е хомофобско отношение. Така е открил алтернативна среда на съществуване“, обясни още заключенията психологът.

„Създадохме една експертиза без аналог в българското правосъдие и в българската криминалистика. За времето, през което се изготвяше експертизата, аз не съм давал никакви изявления. На света има страшно много сексуални насилници, за които 99% от хората, които ги познават, ще кажат, че са добри хора. Ивайло Калушев отговаря на 100% от всички възможни критерии за сексуален насилник. Целият му живот от юношеска възраст до края е бил да камуфлира патологичното си влечение към подрастващи“, каза Росен Йорданов.

„Инициатор, човекът, който е инспирирал всички събития, за да се стигне до този край, е Ивайло Калушев. Той е контролирал всеки един от членовете на това общество“, каза криминалният психолог.

„Тази група е била строго йерархична. Имало е правила, че ламата знае всичко, че правят, каквото каже ламата. Ивайло Калушев е имал предварително намерение да отнеме живота на своите последователи и е заел стратегическо решение, че когато един човек има намерението да извърши това, той е искал да контролира всичко. Застанал е на изхода на кемпера и първо е отстрелял Николай Златков, защото той е силен младеж. Николай Златков не е взел личното си оръжие, като е тръгнал от „Петрохан“. Александър Макулев най-вероятно се е уплашил и затова е заел тази поза“, добави на брифинга Росен Йорданов и продължи: „Животът на Калушев не е бил лек. Той се е оказал в една трудна ситуация като юноша, като по наше мнение неговите сексуални влечения към подрастващи са били изключително тежки. Няма нито един факт, нито едно свидетелство, нито един запис, където да става дума, че Калушев е имал сексуални отношения със зрял мъж или с жена. Проблемът е бил уклонът към подрастващи. Това е довело до неговото ранно откъсване от реалната среда и търсенето на алтернативна среда, в която да съществува. Такава намира в клуб „Екстрем“, където се записва“.

„Заради инцидент с малолетно дете, се е наложило той да напусне. Оказва се, че той е учил във френската гимназия до 8 клас. Това са данни от МОН и от двете училища. Аз лично като експерт, като човек и като гражданин няма да допусна да бъда героизиран човек, който с огромна степен на вероятност е убил две деца, похищавал ги е сексуално, поведенчески и всякак, виктимизирал е семейства, да бъде обявен за ангел. Това е позорно за обществото ни. Никъде по света не са поставени паметни плочи, не са правени бдения на такъв престъпник“, обясни криминалният психолог.

„Има табута в това общество и едно от тях е, че не може да се правят секс с деца“, каза той.

„Мотивите бяха разделени на системни и отключващи. Системните са свързани с икономически причини, със загуба на граждански позиции. Има загуба на подкрепа от една група, която им помага от 2019 г. Ивайло Калушев през живота си не е изкарал един лев по нормален начин. През неговите сметки са минали милиони – може би над 4 милиона. Този човек в крайна сметка е успял през всичките тези години да камуфлира, да създаде бутафория, целяща да осигури защитеност на територията, тъй като това е особено важно за хора с неговата перверзия“, заяви Росен Йорданов.

„Не всеки е знаел за нещата, които се случват, дори и хората, които са били там. Системните мотиви са загуба на политическа подкрепа, икономически, сметките са почти занулени, загубата на баща му и случаят с едно дете, за което има разследване“, добави експертът.

„Има и един ключов фактор, който ескалира събитията и довежда до тази трагична ситуация. И той е свързан с рискованият ход, който предприема, да привлече един субект към общността, който е бил необходим на член от общността (визира момичето, което е било с Ивайло Калушев и двете момчета в последните дни преди смъртта им). Този опит се проваля, той среща яростна съпротива и в крайна сметка убеждава, че Денят на Страшния съд предстои“, каза той.

„След една продължителна среща, в която той си гарантира, че няма да има последствия, той не се прибира на Петрохан, а преспива с кемпера на друго място. На другия ден, деня преди случката, се опитват да влязат отново в комуникация, за да възстановят чувството си за контрол на ситуацията, тъй като рискът за разследване на сексуално посегателство, е бил реален, не получава отговор. Николай Златков се опитва да гарантира, че това е така, но не успява и някъде вечерта, след отказа на комуникация, се случват екстремно тези събития. Според нас не всички са знаели, че ще трябва да приключат с живота си. Аз твърдя, че Дечо Василев, по-скоро му е била сведена версията, че ще прекратят живеенето на това място, тъй като съществува риск от външния свят“, заяви криминиалният психолог.

„Пламен Статев също има съвсем друга мотивация, докато Ивайло Иванов, който е бил в ролята на най-доближения до Калушев човек, въпреки че тримата възрастни са били с изключително низш статут в тази общност, е бил посредникът по разследванията. Странното е, че има твърдения, че не Иванов е бил в основата на бързата регистрация на фирмата, а съпругата на съдружника на Дечо Василев“, продължи Росен Йорданов.

„Според нашето виждане за ситуацията първо тримата са разделени. Има две местопроизшествия, защото не всички са имали един мотив и не всички са знаели цялата информация. Второ, ако предприемеш действия да убиеш деца пред възрастни хора, или възрастни да се самоубиват пред деца, можеш да изгубиш контрола“, каза той.

И добави, че оставил тримата възрастни на Петрохан заедно с най-верния си ятак Ивайло Иванов. Целта е била да се заличи личният архив. Първо е трябвало да бъдат изгорени помещенията на втория етаж, които са висшите в общността – Калушев и неговите две жертви. Едната – Николай Златков, с възрастта е отпаднала като обект на сексуални насилия. Имало е стая, в която са складирани халюциногенни гъби, която е тотално опожарена. За да се случи това, те са качили много чували с пелети на втория етаж. На Дечо Василев е възложена ролята да подпали сградата, тъй като той беше тежко обгорял. Ръцете и главата му са неразпознаваеми и по тази причина той не е стрелял“, каза Йорданов.

„Ивайло Иванов е с обгарания по задната част на панталоните и краката. Всички имат обгарния от огромния огън, който е бил. Единствените тежки обгарания са били на Дечо Василев. В ролята на екзекутор е бил Пламен Статев. Той е единственият, който е ходил в казамата, боравил е с оръжие и емоционално е бил подходящ“, добави криминалният психолог.

„Дечо Василев не е посегнал сам на живота си. Пламен Статев е прострелял Дечо Василев. Ивайло Иванов не е бил надежден в боравенето с оръжие. Той опитва да се простреля, но го прави нескопосано. Задачата му е била той да е последен, за да гарантира, че другите не са живи. Това е една конспирация, която е градена десетилетия. Всичко, което е трябвало да се случи, е трябвало да бъде покрито. Този човек цял живот се е криел, цял живот е живял в сенките. Петимата не са имали мотиви да се самоубиват, но са подтикнати от Ивайло Калушев. Някой не са били подтикнати, а са екзекутирани. Екзекутирани са Дечо Василев, Николай Златков и Александър Макулев“, заключи експертът.

„Паралелно се движат няколко събития. До края на 2024 година е правителството на сглобката. През 2024 г. е инцидентът, за който има разследване. Това разследване обаче не приключва, а продължава и през следващата година. През 2025 г. прословутият меморандум, който уж е бил хвърчащ лист, е премахнат от министъра на околната среда и водите. На Калушев и групата е отказано да бъдат приети в пчеларския съюз и им е наредено да освободят територии, които са обградили за себе си“, допълни Йорданов.

„На това пространство обикновено са ходили за гъби туристи или такива, които са карали АТВ. Туристите са спирани и им е обяснявано, че това са защитени територии, а те са горски патрули. Всичко е било една бутафория, но тези стъпки започват да показват, че липсват връзки на обществено и политическо ниво. Даренията намаляват, парите намаляват“, обясни той.

И добави: „Последните дарения са през август 2025 г., но те са доста малки. Последното дарение е използвано моментално, за да се платят закъснели сметки. Последният дарител е дъщерята на г-жа Безуханова. Г-жа Безуханова също е дарявала. На едно от видеата Калушев със скрита тревога нескрито обсъжда с двете момчета, че едно дете ще бъде разпитвано пред психолог“.

„Калушев по такъв начин манипулира децата, че те са поставени пред дилемата да са при родителите си или да са в групата, където е суперготино“, каза експертът.

„Описал съм деталйно начина, по който е достигнал до родителите, как е спечелил доверието им, как ги е накарал буквално да бъдат негови сводници. Тези семейства са виктимизирани. Ивайло Иванов, Дечо Василев, Пламен Статев – при тях няма никакви сигнали, че са имали сексуални перверзии. Ако е имало някой, който се е досещал, това е Ивайло Иванов, но и той не е бил сигурен. Тези хора не са могли да се качват на втория етаж без разрешение. Имали са робски статут на моменти. На едно видео се вижда как тримата отиват на едно КПП през зимата и чакат половин час Калушев. През това време те се кланят от земята до небето. Г-н Терзиев е един от хората, който също държи обяснение. Той е направил дарение, но не се е поинтересувал как са разходвали тези пари от дарението. От финансовите анализи се вижда, че част от парите са използвани, за да се разхожда едно дете до Дубай, а други пари са използвани, за да си купят шейни, с които да се забавляват. Васил Терзиев е ходил сам в хижата, не с децата си“, разкри още Росен Йорданов.

„Малко, след като се сформира четворната коалиция, тези хора се сдобиват с три организации, които са абсолютно кухи. Много бързо се сдобиват с униформи, а меморандумът е използван за международна легитимност, за да може да оправдаят последващите си планове. Трябвало е да симулират някаква дейност, тъй като не са имали дейност на място. За това не са виновни хората, за това е виновен единствено Ивайло Калушев“, добави криминалният психолог.

„Г-н Терзиев е имал комуникация с г-н Калушев да охранява парк „Витоша“. Но тук не става дума за неговите пари, а за общинския бюджет. Софиянци са щели да бъдат охранявани от г-н Калушев, но намеренията не са се осъществили“, продължи с разкритията той.