29.08.2025 | 23:28

Джорджа Мелони лъсна в порноскандал

Цяла Италия е разтърсена

Италианският министър-председател Джорджа Мелони се оказа в центъра на голям скандал, след като нейни снимки, заедно с тези на други жени политици, бяха публикувани в сексистки онлайн форум. Скандалът предизвика широк обществен отзвук и постави на фокус проблема с онлайн тормоза и „порнографията за отмъщение“.

През последните дни Италия е разтърсена от скандал, свързан с уебсайта Phica.eu. Активен от 2005 г., този форум има над 700 000 абонати и е предназначен за събиране и грубо коментиране на снимки на жени, взети от лични или социални профили. По същество това е „сексистка галерия“, която превръща жените в обекти на колективна изложба.

Във форума са публикувани снимки на редица известни личности от италианската политика, включително на Джорджа Мелони и нейната сестра. Снимките са откраднати и манипулирани, с „зловещи увеличения и намеси“, а понякога дори и фалшифицирани.

Сред жертвите са още лидерът на опозицията Ели Шлайн, Мара Карфаня, Мария Елена Боски, Мариастела Джелмини, както и министри като Ана Мария Бернини и Даниела Сантанче. Изображенията са съпътствани от вулгарни коментари.

В интервю за „Corriere della Sera“ министър-председателят Мелони изрази дълбоко възмущение от случилото се. Тя заяви, че е отвратена от подобни уебсайтове и изрази солидарност с всички жени, които са били обидени и наранени. Мелони подчерта, че е обезсърчително през 2025 г. все още да има хора, които смятат за нормално да тъпчат достойнството на жената, криейки се зад анонимност, съобщава ANSA.

Скандалът ескалира до такава степен, че сайтът Phica.eu, както и друга подобна платформа – Mia moglie, бяха свалени. Въпреки това, следите им все още могат да бъдат открити лесно онлайн. Италианската полиция започна разследване, за да идентифицира операторите на сайтовете, както и авторите на сексистките коментари.

Мелони посочи, че в италианската правна система разпространението на лично съдържание без съгласие е престъпление, известно като „порнография за отмъщение“. Случаят вече не се отнася само до ерозията на личния живот, а засяга пряко демократичното общество.

Разследването е в ход, а италианските медии съобщават, че полицията е залята с оплаквания от множество жени, чиито снимки са били откраднати и публикувани. Политици от лявоцентристката Демократическа партия също осъдиха сайта, чието име е базирано на вулгарен италиански жаргон за женски гениталии, след като откриха свои манипулирани снимки в него.

Този случай повдига важни въпроси за сигурността в интернет и защитата на личния живот на жените.