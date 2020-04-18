Джошуа зачеркна Кобрата, не го брои за жив

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Христос Воскресе! Православният свят празнува Възкресение Христово – денят, в който Иисус Христос възкръсва, след като е разпнат на кръст и погребан

Арестуваха Тачо, мъжа на Жени Калканджиева Стефан Манов вече е с повдигнато обвинение за закана за убийство на съсед