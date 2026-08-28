28.08.2026 | 10:57

Цветанов предложи Борисов да е кандидатът на ГЕРБ за президент

Бившият вътрешен министър коментира и случая със заглушаването на сигнал в „Драгалевци“ и работата на службите

Б ойко Борисов да бъде номиниран за кандидат за президент, за да стане ясно в какво състояние се намира ГЕРБ след годините, в които партията беше ръководена от него. Това заяви бившият вътрешен министър и бивш заместник-председател на ГЕРБ Цветан Цветанов в ефира на NOVA.

„Ако искаш и показваш, че си много добър и много признат от хората, излез и го направи“, заяви Цветанов.

По думите му евентуална кандидатура на Борисов би дала възможност да се види реалната обществена подкрепа за него и за партията.

Какво се случва със заглушителя в „Драгалевци“?

Цветанов коментира и случая с предполагаемото използване на устройство за заглушаване на сигнали в столичния квартал „Драгалевци“.

Прокуратурата съобщи, че разполага с данни и доказателства за заглушаване на сигнал, но самото устройство не е открито.

Според Цветанов по случая остават редица въпроси, на които институциите трябва да дадат отговор.

„Службите трябва да наваксат изоставането и да кажат къде е тази техника, каква е тя, кога е закупена, откъде е закупена, дали е българска фирма, дали има някакъв лицензионен режим, дали има регистрация“, заяви той.

По думите му следва да се обсъди и промяна в законодателството, така че за използването на определени технически средства за смущаване да бъде предвидена по-висока наказателна отговорност, когато подобни действия бъдат доказани.

„Държавата имаше воля срещу организираната престъпност“

Цветанов отхвърли твърденията, че в продължение на години държавните институции са пазили определени представители на криминалния контингент и съмнителни бизнесмени.

Той даде за пример периода, в който беше министър на вътрешните работи – от 2009 до 2013 г.

„Държавата имаше достатъчно политическа воля и професионализъм в служителите, за да може да противодейства на тежката организирана престъпност“, каза Цветанов.

Според него именно тогава държавата е била „респектираща спрямо организираната престъпност“.

Бившият вътрешен министър заяви още, че през този период МВР е работило срещу редица знакови фигури. По думите му част от тях са получили ефективни присъди, а други са напуснали страната.

„В този период няма едно лице, срещу което да не сме работили ефективно“, заяви Цветанов.

Законодателството изостава от технологиите

Като сериозен проблем Цветанов посочи и изоставането на законодателството спрямо развитието на новите технологии.

Според него са необходими специализирани структури, които да могат да установяват и документират случаи на незаконно или нерегламентирано заглушаване на сигнали.

Той подчерта, че техническите възможности за подобни действия се развиват бързо, докато нормативната рамка не винаги успява да се адаптира със същото темпо.

„Чадърът е паднал“

По отношение на заявката на премиера Румен Радев, че „чадърът е паднал“, Цветанов заяви, че вижда политическа воля и конкретни действия, но според него резултатите от тях ще станат видими на по-късен етап.

„Виждам, че има действително воля, поне от изказванията, които правят министър-председателят и ръководителите на МВР и ДАНС – Иван Демерджиев и Пламен Тончев“, каза той.

Според Цветанов обаче оценката за ефективността на тези действия трябва да бъде направена въз основа на реалните резултати от работата на институциите, а не само на публичните заявления.