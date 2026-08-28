28.08.2026 | 11:01

„Промяната“ се напъва за вот на недоверие

Повечето депутати от ПП открито заявявали, че презират градските либерали

Вот на недоверие към правителството подготвят от „Продължаваме промяната“. Целта била да се вдигне шум и управлението да се разклати преди изборите за президент в края на октомври.

Тогава един срещу друг ще се изправят техният кандидат Андрей Гюров и Илияна Йотова, която довършва мандата на Румен Радев. Премиерът вече обяви, че партията му „Прогресивна България“ ще подкрепи Йотова на вота, което я прави фаворит за още 5 години като държавен глава. Въпреки това партиите от десния спектър и жълтопаветните либерали още хранят надежди, че ще успеят да превземат „Дондуков“ 2 на балотаж. Задачата обаче става все по-трудна заради разногласията между бившите коалиционни партньори ПП и ДБ, както и сред другите партии, които са натоварени с очаквания да подкрепят Гюров.

Затова в централата на „Продължаваме промяната“ вече се обсъжда темата за вота на недоверие преди президентските избори. Засега около идеята има известна чуваемост и от страна на „Да, България“. Още няма единно мнение дали да бъде за цените, минималната работна заплата или външната политика, която според тях обслужвала Русия. Изборът ще падне там, където най-много хора от техния политически спектър ще имат интерес.

Управляващите вече очакват този ход, който определят като стягане редиците на опозицията. Въпреки това те нямат притеснения за кабинета, защото „Прогресивна България“ има 131 депутати и на практика е несменяема за пълния мандат от 4 години. 4 месеца след старта на 52-рото народно събрание няма и една индикация за разцепление в парламентарната група на управляващата партия, чието правителство се радва на невиждан парламентарен комфорт и пълна подкрепа.

Една пета от депутатите са необходими за внасянето на вот на недоверие според правилника на Народното събрание. Това са 48 депутати, а ПП и ДБ имат едва 39. Въпросната цифра също не е сигурна, защото от ДСБ засега не дават никакви индикации, че смятат за логичен подобен вот и своеобразно разпиляване на енергията.

Според ръководството на ПП обаче нямало да има проблем да се съберат още 9 гласа. „Възраждане“ едва ли ще се качи в една лодка с хората на Асен Василев и Ивайло Мирчев, с които имат диаметрално противоположни разбирания за външнополитическата ориентация на страната. А и личната неприязън между лидерите на формациите е откровена.

От „Продължаваме промяната“ се надяват на единство в стария формат на коалицията и по този начин да използват по-топлите отношения на лидерите на ДСБ с Бойко Борисов. По този начин се очаква ГЕРБ да осигури нужните подписи, макар и да не се подпише цялата група.

В последния месец и особено след изтичането на 100-те дни на кабинета „Радев“ от втората по големина парламентарна група засилват критиките си към управлението. Последното обаче не означава, че Бойко Борисов ще преглътне всички обиди и нападки и ще се прегърне с хора като Ивайло Мирчев и Асен Василев, коментират от кухнята на ГЕРБ. Повечето депутати от партията открито заявявали, че презират градските либерали, по-голямата част от които са наследници на стари комунистически фамилии с национално и регионално влияние.