28.08.2026 | 10:49

Копейкин прехвърли на мама луксозната си вила

Постройката в Тюленово и къщата на Варненското езеро вече не се водят на негово име

Костадин Костадинов е изпечен тарикат, който действа по схемата на Ивелин Михайлов. Председателят на партия „Възраждане“ е преживял любопитни моменти в личен план през 2025 г.. Народният представител се е разделил с луксозната си къща край Варненското езеро, около която имаше скандал малко след построяването й.

Според декларацията за имуществото му през миналата година Костадинов е прехвърлил имота, струващ над 215 000 лева, на своята майка – Еленка Димчева Костадинова. Веднага след това е сключил договор с нея за право на ползване, става ясно от документа.

Същото направи преди време лидерът на „Величие“. Ивелин Михайлов прехвърли фирми и имоти към свои близки и роднини, включително дружеството „Задружно“ ЕООД на майка си Йорданка Савова, на фона на запори и задължения за над 2 млн. лв.

Копейкин е прехвърлил и вилата си в село Тюленово, община Шабла, която е с разгърната застроена площ от 231 квадрата.

Друг интересен момент е, че макар да е изкарал над 185 бона от заплати през 2025 г., на Костадинов му се е наложило да изхарчи още 45 000 лева от личната си банкова сметка.

Двамата със съпругата му към края на 2025 г. имат малко над 22 000 лева по банкови сметки, както и около 40 000 лева заеми.