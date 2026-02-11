Един от мъртвите от „Петрохан“ е влизал въоръжен в МОСВ

Министърът на околната среда и водите в оставка Манол Генов твърди, че представители на „Национална агенция за контрол на защитените територии“ са влизали през 2022 г. въоръжени в екоминистерството. Той направи това в интервю за БНТ.

„Тази Национална агенция (бел. ред. „Национална агенция за контрол на защитените територии“) е пълен парадокс и споразумението, което е сключено с нея през 2022 г. е съвсем в разрез с всички правила, искам да кажа, че е сключено, без нито едно иницииращо писмо, без становища от правна дирекция от министерството, твърди екоминистърът в оставка.

„Абсолютно някой си намисля, сключва едно споразумение, аз слушах колегата (бел. ред. бившият екоминистър Борислав Сандов) – те били членове на Europarc. Не, те не са членове на Europarc, направих си труд да извадя регистрацията им от Europarc, тя се е случила половин година, след като е било сключено това споразумение. Така че да не бъркаме датите и реда на нещата. Това е споразумение, с което се вменяват контролни функции на тази неправителствена организация. Друг е въпросът, че носи името „Национална“ – изключително подвеждащо. Не вярвам от Europarc да са се подвели, когато са кандидатствали там, след половин година и са регистрирани. Ето това е точно регистрацията на тази агенция, която намерих в техния сайт.“, заяви Генов.

Той обясни, че в България Природен парк „Централен Балкан“ е член на Europarc отдавна, като чрез членство в тази организация вероятно е можело да се кандидатства за финансиране на европейски проекти.

„Целта на тази организация е именно тази. Ние нямаме информация до момента дали тази „Национална агенция за контрол на защитените територии“ е ползвала такива средства от оперативна програма на министерството – не е ползвала такива средства. Явно хората са имали някакви надежди, очаквания по отношение на изпълнение на такива бъдещи проекти, които не са се случили.“, твърди настоящият екоминистър.

Манол Генов отбеляза, че много екоминистри са правили опити за прекратяване на споразумението с НПО-то от „Петрохан“.

„Всички министри след това, мога да започна от служебния министър Росица Карамфилова, която по това време е предприела действия за прекратяване на това споразумение. Изпращали са нотариални покани. Целта на колегите и най-смущаващото е било това, че това споразумение стои на тяхната интернет страница. Колегите са били информирани точно от там. Те не са знаели за това споразумение. И тогава г-жа Карамфилова, като министър, започва действия. По отношение на проверки, опит за връчване на нотариална покана, мисля, че някои от софийските райони беше адресът, където при връчването има протокол, че такова лице не живее тук.“, разказа екоминистърът в оставка.

На въпрос защо е било толкова трудно да се прекрати това споразумение, Манол Генов отговори: „Защото тези хора не могат да ги намерят или отказват. Още в коридорите на министерството се говори, когато са били поканени, изненадващо влизат и въоръжени в министерството. Тогавашният зам.-министър на околната среда, 2022 г. през лятото се е случило. Разказали са ми очевидци. Мисля, че Ивайло Иванов е влизал и други хора е имало с него. Всички министри са правили опити за прекратяване.“

До край на споразумението се стига след проверка през април 2025 г. „Където е връчено и писмо, с което се стига до едностранно прекратяване. В края на 2022 г. същата г-жа Карамфилова като министър с едно и също писмо сезира Върховна касационна прокуратура и дирекция на полицията. Имало е досъдебно производство, което от ВКП се прехвърля в СГП, но това е било по оплаквания и различни сигнали.“, твърди ръководителят на МОСВ.

Генов подчерта: „Спекулации са, че те са давали някакви сигнали за нарушение на екологичното законодателство.“

„В нашите масиви нямаме нито един сигнал, подаден от тази неправителствена организация към вчера. Опити за нелегитимни споразумения няма за сега, освен този. Нямаме как да имаме информация дали на други места такива НПО-та се занимават с подобен вид дейност. При проверките на тази организация не е констатирано, че те са извършвали такъв вид дейности.“

По отношение на предположенията за дървена мафия, Генов коментира: „Контролът на сечта не е наша дейност, в този район, понеже природата е такава, толкова е недостъпна, че природата сама се пази и до колкото ми бе споделено от 2022 г. там разрешения за сеч не са издадени. Изключително е сложно, икономически нерентабилно и неизгодно, така че и уверенията на колегите от Министерството на горите, че няма сигнал за незаконна сеч при тях“, каза още екоминистърът.