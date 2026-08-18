18.08.2026 | 17:31

„Елиминирането на олигархията” се отлага: Хора Пеевски и Орлин Алексиев назначават новото ръководство на ББР

„Демократична България“ алармира, че предстои смяна в ръководството на ББР, а деолигархизацията явно върви с пълна сила - чрез верни пионки на олигаргията

Горица Кожарева

„Демократична България“ алармира, че предстои смяна в ръководството на ББР, а деолигархизацията явно върви с пълна сила – чрез верни пионки на олигаргията, съобщиха от партията.

„Предстои смяна на тримата членове на управителния съвет на Българската банка за развитие – в това само по себе си няма нищо лошо. Но да видим как и с кого. Управителният съвет на банката се сменя от надзорния съвет. Да видим кои са в надзорния съвет: двама човека на Пеевски и един на Орлин Алексиев,“ заяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов.

По-конкретно става въпрос за:

Горица Кожарева, за която Калин Стоянов беше единственият възможен министър на вътрешните работи, която осуети ключови одити на Сметната палата, важни за Пеевски, и която беше инсталирана в надзора по времето на кабинета Желязков. Лъчезар Борисов – зам.министър и после министър на икономиката в третия кабинет на Борисов. Преди това в надзора на ББР, където заедно със Стоян Мавродиев одобрявали от ония кредити, които после взеха главата на Мавродиев. Докато е бил в ръководството на министерството се случват всички схеми с милионите в ДКК и Монтажи – 500 млн. за язовири, които просто са откраднати. Деляна Иванова – бивш депутат от Има такъв народ, като според един от напусналите депутати през 2022 г., е от кръга Делта хил (на Орлин Алексиев).

Според ДБ, членовете на надзорния съвет се използват като трансмисия за назначаване на нови хора в управителния съвет на банката.

Според информация, публикувана от Божидар Божанов и Ивайло Мирчев, новите хора в управителния съвет са:

Надя Кошинска, която е дълги години в Първа инвестиционна банка (нямаща нищо общо с олигархията!), и за която през 2023 г. става ясно че под нейно ръководство ПИБ опитва да източи от ББР 40 млн. лв. с фиктивни дружества (чрез мярка, въведена от ББР покрай Ковид). Надявам се не отива в ББР за да си вземе ПИБ тези 40 милиона, което беше спряно през 2023 г. Тук има и друг конфликт на интереси – ББР е акционер в ПИБ и ако толкова доверен кадър на ПИБ отиде да управлява ББР, това едва ли ще е в обществен интерес. Но Кошинска поне е единствената компетентна да управлява банка. Останалите назначения са управлявали единствено банкови клонове. Костадин Каранлъков е бивш шеф на клона на Интернешънъл Асет Банк (която също няма нищо общо с никаква олихархия) в Смолян. Нещо повече – той е бивш член и общински председател на ГЕРБ в Смолян, както и председател на групата на ГЕРБ в общинския съвет там. И той има връзка с ББР, макар и косвена – преди много години бил е в борда на Пътстройинженеринг, която след смяна в собствеността се оказва също голям и проблемен кредитополучател на ББР по времето, когато милиони се раздаваха с обаждания от Пеевски. Третият е напълно неизвестен, като има неофициална информация, че е бил шеф на клон на D-Bank (банка, която също по никакъв начин не е свързана с олигархия, с Пеевски или с каквото и да било друго).

Според Ивайло Мирчев, ако „Прогресивна България“ и Румен Радев действително искат деолигархизация, имат много прост тест:

Да освободят хората на Пеевски и Орлин Алексиев от Надзорния съвет. Да назначат независим и професионален надзор, който няма да получава инструкции по партийни и бизнес телефони. Преди да назначават нов Управителен съвет, да кажат каква точно банка искат да бъде ББР. Банката да спре да захранва олигархията и бизнес кръговете около досегашния корупционен модел със свежи пари и да влезе в ролята си на банка, подпомагаща малкия и среден бизнес.

От ДБ ще изпратят сигнал до БНБ и Европейската централна банка, “за да предотвратим поредната фасадна смяна, маскирана като борба с олигархията, или както Иво Христов е взаимствал от Зеленски – „деолигархизация“.