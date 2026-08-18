18.08.2026 | 15:27

Циганката Диона ръси мозък: Българските родители сте адски некадърни и не знаете защо се множите

Чалгаджийката за българските деца: Всяко второ е психопат!

„Видяхме ги българските деца колко струват и какви са. Всяко второ – психопат!“

Такава е тежката оценка на циганката Диона за подрастващите у нас. Гневът на мургавелката идва по повод зачестилите в последно време случаи с агресивни прояви на тийнейджъри и най-вече – бруталното убийство на Георги Кузев от група непълнолетни на Младежкия хълм в Пловдив.

„С голи ръце убиха човека през деня. С голи ръце! Психари! Защото българските родители сте некадърни и не знаете за какво се множите. Да оставите следа след себе си – да ви имам следата!“, обръща внимание на безхаберието на редица майки и бащи певицата.

Според чалгаджийката трябва да се обърне внимание на тийнейджърите, които по нейни думи, са за „изправителен дом всичките“.

„Седнали сте да ми обяснявате аз каква съм и що съм и другите инфлуенсъри. Каквито и да сме, поне сме пълнолетни хора, които носят отговорност за действията си. А не като вашите деца – на 14 години повече аборти от 30-годишни жени и повече секс и убийства вече“, изтъква с гняв и недоумение циганката.