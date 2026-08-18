В интервю за руската телевизия ВГТРК външният министър на Руската федерация Сергей Лавров коментира политическата позиция на българския премиер Румен Радев относно дипломацията в Европейския съюз.
Отговаряйки на въпрос за желанието на ръководителя на българското правителство да излезе от „коалицията на желаещите“ и позицията му, че конфликтите трябва да се решават по дипломатически път, руският дипломат анализира натиска, който Брюксел оказва върху националните лидери.
Национални интереси срещу европейска бюрокрация
В отговор на питането дали Европейският съюз ще успее да окаже натиск върху българския министър-председател, руският външен министър сподели своите наблюдения върху европейската политическа сцена.
„Познавам добре премиера на България Румен Радев. Той се яви на изборите с лозунга за защита на националните интереси, а не за подчинение на бюрокрацията на ЕС“, заяви Сергей Лавров.
Изпитанието на властта
По думите на първия руски дипломат често се наблюдават случаи, в които политиците променят поведението си, след като поемат управлението на дадена държава.
„Има немалко подобни примери, когато хора с такива намерения, след като все пак дойдат на власт, започват да се държат по различен начин. Някои успяват да отстояват принципните си убеждения, с които са отишли на избори. Други се поддават на натиска“, допълни външният министър, след което обобщи темата с думите: „Нека те там сами се разберат помежду си“.
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