18.08.2026 | 15:12

Лавров: Познавам добре българския премиер Радев, да видим дали ще се поддаде на натиска на ЕС

Първият дипломат на Русия анализира европейската позиция на страната ни

В интервю за руската телевизия ВГТРК външният министър на Руската федерация Сергей Лавров коментира политическата позиция на българския премиер Румен Радев относно дипломацията в Европейския съюз.

Отговаряйки на въпрос за желанието на ръководителя на българското правителство да излезе от „коалицията на желаещите“ и позицията му, че конфликтите трябва да се решават по дипломатически път, руският дипломат анализира натиска, който Брюксел оказва върху националните лидери.

Национални интереси срещу европейска бюрокрация

В отговор на питането дали Европейският съюз ще успее да окаже натиск върху българския министър-председател, руският външен министър сподели своите наблюдения върху европейската политическа сцена.

„Познавам добре премиера на България Румен Радев. Той се яви на изборите с лозунга за защита на националните интереси, а не за подчинение на бюрокрацията на ЕС“, заяви Сергей Лавров.

Изпитанието на властта

По думите на първия руски дипломат често се наблюдават случаи, в които политиците променят поведението си, след като поемат управлението на дадена държава.

„Има немалко подобни примери, когато хора с такива намерения, след като все пак дойдат на власт, започват да се държат по различен начин. Някои успяват да отстояват принципните си убеждения, с които са отишли на избори. Други се поддават на натиска“, допълни външният министър, след което обобщи темата с думите: „Нека те там сами се разберат помежду си“.