10.02.2026 | 22:41

Ето какво откриха разследващите в телефона на Ивайло Калушев

Лама Иво е бил собственик на 21 имота в България

Телефонът на Ивайло Калушев – Мексиканеца е бил отворен от разследващите, съобщава GlasNews, като се позовава на свои източници. При проверката са открити множество изображения и видеоклипове, както и литература на сексуална тематика.

Според източниците на разследващите са открили и чатове на Калушев с тримата мъже, убити по-рано в хижа „Петрохан“. Освен това са запазени разговори между него, Николай Златков и 15-годишния Александър. Според експертите до момента обаче не е открито съдържание, което да дава основание за криминално преследване. Съобщенията датират от дни преди трагедията на хижа „Петрохан“.

Телефоните на всички останали замесени в трагедията също са отворени и в момента се преглеждат детайлно, за да се установят всички обстоятелства около инцидента.

Новите данни идват на фона на продължаващите огледи на хижа „Петрохан“ и района под връх Околчица. При предишните огледи, на 10 февруари 2026 г., бяха открити различни материали с религиозна насоченост, както и литература на сексуална тематика, включително писмени бележки за „духовно пречистване и извисяване чрез сексуални практики“.

Прокуратурата и МВР извършват множество експертизи, включително съдебномедицински, психологически и криминалистични анализи на оръжия, телефони и други доказателствени материали.

Аутопсията на Калушев е готова – информация, която бе потвърдена официално и от прокуратурата. Разследването продължава, като се проверяват и финансовите и административни дейности на НПО-то на Калушев – „Национална агенция за контрол на защитените територии“.

Припомняме, че Калушев е бил собственик на 21 имота в България. Според собствените му публикации в социалните мрежи той е притежавал и имоти в Мексико.