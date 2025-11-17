17.11.2025 | 19:28

Ето КОЙ е мъжът, гаврещ се с най-големите здравеняци във фитнеса и защо не е хубаво да се хваща бас с него

Не става въпрос за монтирани видео клипове, а за щангист с особено чувство за хумор

Социалните мрежи завряха от видео клипове, на които мъж, със съвсем нормална фигура, за повечето фитнеси дори слаботелесен, влиза в залата облечен като чистач и започва да освежава помещението.

Обикновено отива до група от няколко над 110-килограмови мъже. Пита ги дали може да почисти. Започва да търка около щангата, която вдигат.

След това подава своя моп на един от мъжете, който едвам го удържа. Повдига тежестта, започва да ходи с нея и да повтаря, че трябва да почисти хубаво. Връща се, взима си уреда за почистване. Залата светва. А той отива до грамадната щанга и я връща на заден ход.

Мъжете, които стават свидетели на подвизите му пък гледат невярващо. В друг клип един от мускулестите хора предложи на хигиениста 200 долара, ако отмести щанга. А чистачът започна да прави серии с нея и да повтаря, че предложената сума е колкото заплатата му. Мъжете, които стават свидетели на подвизите му пък гледат невярващо. В друг клип един от мускулестите хора предложи на хигиениста 200 долара, ако отмести щанга. А чистачът започна да прави серии с нея и да повтаря, че предложената сума е колкото заплатата му.

За всички, които се питат дали става въпрос за някакви монтажи. Всъщност наистина налице е шега, но не и измама при вдигането на тежестите.

Защото хигиенистът е Володимир Шмонденко по прякор Анатолий. Той е в разцвета на силите си, 26-годишен е и е щангист. Украинец е. Висок е 1.80 метра и тежи 78 килограма, което го прави да изглежда невзрачен в очите на някои културисти.

Това обаче не му пречи да изпълнява мъртва тяга с 290 кг. Тъй, че ако случайно попаднете на него в някой фитнес, не му предлагайте 200 долара, за да повдигне тежестта, с която тренирате. Освен ако не сте Карлос Насар. Визираният по-горе моп пък тежи 32 килограма и при подаването му във фитнеса предизвиква недоумение.