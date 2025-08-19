19.08.2025 | 10:21

Ето кой е младежът, убил полицейската съпруга в Първомай

По камерите за видеонаблюдение дъщерята на жертвата е разпознала по походката и телосложението бившото си гадже

Бившият приятел на дъщерята на Димитрина Грозева, която беше убита в Първомай, е мъжът, задържан в понеделник вечерта в столичния „Студентски град“, съобщи Блиц.

Около 20 часа в понеделник полицаи задържаха мъж в района на блок 13 в квартала заради тежко криминално престъпление. По-късно стана ясно, че арестуваният млад мъж е убиецът на полицейската съпруга от Първомай.

Дъщерята на убитата е студентка втори курс. Арестуваният също е студент. Той е бил странен и заядлив като характер.

Димитрина и Здравко не са одобрявали връзката на дъщеря си и по тяхно настояване тя я е прекъснала. Момчето обаче непрекъснато я е заплашвало.

По информация на медията ни, по камерите за видеонаблюдение дъщерята е разпознала по походката и телосложението бившето си гадже, което нахълтало в дома им в Първомай.

Съпругата на полицая Здравко Грозев бе убита малко преди полунощ в неделя, докато той е бил на работа в дежурната част на районното управление.

Нападателят е проникнал в дома, а когато Димитрина се е събудила от шума и се е опитала да го прогони, той я е намушкал с нож в областта на шията. Жената е починала от остра кръвозагуба. На ужасяващата гледка се е натъкнал в понеделник сутринта синът ѝ, който е на 18 години.