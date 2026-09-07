07.09.2026 | 10:26

Европа се раздели след триумфа на „Алтернатива за Германия“: Туск заговори за „идиоти и предатели“, Мъск ги поздрави

Дясната партия взе 43,8% срещу 17,2% за ХДС, но остана без абсолютно мнозинство - сега започва далеч по-трудната битка за властта

Доналд Туск

Победата на крайнодясната „Алтернатива за Германия“ на регионалните избори в Саксония-Анхалт предизвика политически трус не само в Германия, но и извън нея. Партията спечели 43,8% от гласовете и остави далеч зад себе си консервативния Християндемократически съюз (CDU), който получи 17,2%.

Въпреки убедителната победа АзГ не успя да си осигури абсолютно мнозинство в регионалния парламент в Магдебург и засега остава неясно кой ще оглави следващото правителство на провинцията.

Три леви формации – „Левите“, „Зелените“ и Социалдемократическата партия – преминаха 5-процентния праг, като всяка получава около 9%. Популисткият „Алианс на Сара Вагенкнехт“ също влиза в парламента, докато Свободната демократическа партия остана извън него с 2,6%.

Избирателната активност достигна почти 78% – най-високата в Саксония-Анхалт след обединението на Германия през 1990 г.

АзГ поиска властта

Регионалният лидер на АзГ Улрих Зигмунд заяви, че партията има „ясен мандат да управлява“ и не възнамерява да отстъпва от основните си позиции. „Ако има някой, с когото можем да постигнем това, тогава ще го направим. Имаме ясен мандат да управляваме“, каза той.

Зигмунд дори заговори за възможността за нови избори, ако след вота не бъде намерено работещо мнозинство. „При най-лошия сценарий просто ще има нови избори и тогава ще получим 50 или 55%. Защото бъдещето принадлежи на АзГ“, заяви той пред ZDF.

Ако успее да стане премиер на Саксония-Анхалт, 35-годишният политик ще бъде най-младият ръководител на германска провинция досега. В програмата на АзГ за провинцията влизат ускоряване на депортациите чрез специална работна група, възстановяване на училищния обмен с Русия, отделни класове за деца на кандидати за убежище и забрана на знамената в цветовете на дъгата в училищата.

„Защитната стена“ срещу АзГ е под все по-силен натиск

Основните германски партии продължават да отказват сътрудничество с АзГ – политика, известна като „санитарен кордон“ или „защитна стена“.

След резултата в Саксония-Анхалт обаче натискът върху тази стратегия нараства. „Алиансът на Сара Вагенкнехт“ заяви, че е готов да разговаря с всички партии, включително с АзГ. „Тази защитна стена не ни интересува и ще разговаряме с всички партии“, каза водещият кандидат на АСВ Томас Шулце.

По думите му двете формации имат сходни позиции по отношение на Русия, санкциите и цените на енергията. „Ние сме против тези санкции, които наистина съсипват икономиката ни“, заяви той. Шулце обаче подчерта, че между двете партии има сериозни различия, включително по отношение на образованието и социалната политика.

Сълидерката на АСВ Амира Мохамед Али заяви, че партията няма да подкрепи нито Улрих Зигмунд, нито настоящия премиер Свен Шулце от CDU за следващ ръководител на провинцията. Сара Вагенкнехт също изключи коалиция с АзГ, но не и възможността за сътрудничество по конкретни теми.

„Политиката на държане на АзГ извън управлението се провали. Просто да се опитаме да съставим поредна коалиция, която да изключи АзГ, би било пренебрежение към избирателите“, заяви тя. Според Вагенкнехт резултатът дава възможност за „политическо ново начало“, включително промяна в енергийната политика, прекратяване на санкциите срещу Русия, реформи в образованието и обществените медии.

Протести в Германия след победата на АзГ

Резултатът предизвика и протести в няколко германски града. Във Франкфурт около 2500 души излязоха на демонстрация с искане да бъде проверено дали АзГ може да бъде забранена. Подобен протест се проведе и в Майнц. В Берлин протестно шествие премина през правителствения квартал под лозунга „Защитете демокрацията! – Забранете АзГ сега!“ и завърши пред представителството на Саксония-Анхалт в германската столица.

По данни на полицията в демонстрацията са участвали малко над 100 души, а отделен протест е имало и при Бранденбургската врата. За понеделник вечерта там е планирана нова, по-мащабна демонстрация, на която се очакват около 5000 души.

Доналд Туск с най-острата реакция

Една от най-категоричните реакции дойде от полския премиер Доналд Туск. „В Полша само идиотите или предателите могат да се зарадват на триумфа на АзГ в Германия“, написа той в социалните мрежи. Туск заяви, че в полските партии „Право и справедливост“ и „Конфедерация“ е имало малки събирания, на които е била празнувана победата на германската крайна десница.

Франция предупреди за „сериозен момент за Европа“

Френският министър по европейските въпроси Бенжамен Адад също реагира остро на резултата. „Това е един сериозен момент в Европа – да видим крайната десница да печели едни регионални избори в Германия“, написа той в X. Адад призова политиците да се вслушват в гнева, страховете и притесненията на гражданите, но предупреди, че „национализмът и ксенофобията никога не са решение“. „Не можем да забравим нашата история. Това е смисълът на изборите, които досега са правили Франция и Германия“, добави той.

Поздравления от Австрия, Чехия и САЩ

На противоположния полюс лидерът на дясната Австрийска партия на свободата Херберт Кикъл приветства резултата и го сравни с политическите промени от 1989 г. „От днес мощният вятър на свободата от 1989 г. отново духа през Германия“, заяви той. Според Кикъл избирателите в Саксония-Анхалт са разрушили „недемократичната защитна стена“ срещу АзГ, а партията в крайна сметка ще постигне окончателен пробив с Алис Вайдел като германски канцлер.

Председателят на чешкия парламент Томио Окамура също поздрави АзГ и изрази надежда партията да стане част от следващата управляваща коалиция в Саксония-Анхалт. „Преди всичко се надявам, че АзГ ще стане част от новата управляваща коалиция“, заяви той пред чешката обществена телевизия.

Тръмп публикува резултатите, Мъск поздрави АзГ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп също обърна внимание на изборите. В Truth Social той публикува графика с прогнозните резултати, показваща убедителната преднина на АзГ, без да добавя собствен коментар. Връзките между АзГ и представители на американската Републиканска партия бяха тема и преди парламентарните избори в Германия през 2025 г. Тогава американският вицепрезидент Джей Ди Ванс призова германските партии да се откажат от „защитната стена“ срещу АзГ.

Илон Мъск, който и преди е изразявал подкрепа за германската партия, поздрави формацията след изборната победа. „Добре свършена работа!“, написа той в X в отговор на публикация на Алис Вайдел.

Улрих Зигмунд му отговори с благодарност и заяви, че ако АзГ поеме властта в провинцията, би приветствал „силно и конструктивно сътрудничество“. „Германия отново би била място, в което си струва да се инвестира“, написа Зигмунд. Бившият американски посланик в Германия Ричард Гренел също приветства резултата. „Огромна победа и нов ден за Германия“, заяви той.

Какво следва?

Макар АзГ да спечели изборите с огромна преднина, политическата аритметика остава сложна. Партията няма абсолютно мнозинство, а традиционните формации отказват да управляват с нея. В същото време резултатът на „Алианса на Сара Вагенкнехт“ може да се окаже решаващ при избора на следващ премиер, пише БТА.