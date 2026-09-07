07.09.2026 | 10:51

Знаете ли защо Добрев натиска Борисов ГЕРБ да издигне кандидат-президент?

Хасковлията продължава да бъде работи за ДПС и Делян Пеевски

Знаете ли защо Делян Добрев толкова настойчиво натиска Бойко Борисов ГЕРБ да издигне кандидат за президент?

Ясно е, че при късна номинация кандидатът на ГЕРБ едва ли има шанс за балотаж и най-вероятно ще остане трети, ако не и четвърти. Което хептен ще депресира партията и ще окачи вината за това на Борисов.

Тогава защо е толкова важно да има такъв кандидат?

Добрев беше връзката с Делян Пеевски и с Румен Радев — по хасковска линия и разни ложи. Сега логиката на тези мрежи е друга: да се разпилее вотът, който иначе би отишъл за Андрей Гюров.

Кандидатура на ГЕРБ ще задържи собствените им избиратели в първия тур. Част от протестния и проруския вот пък може да бъде насочен към „Възраждане“. Към тях ще се добавят гласовете, които Костадинов може да получи като бонус.

Така Гюров може да бъде лишен от необходимата концентрация на вот, за да стигне до балотаж.

А ако това се случи, Илияна Йотова може спокойно да си планира почивката за втория тур.

Затова въпросът не е само защо Добрев иска ГЕРБ да има кандидат. Въпросът е: на кого всъщност помага тази кандидатура?

Илиян Василев

Върна се в ГЕРБ с помощта на Пеевски

Делян Добрев се върна в ГЕРБ с помощта на Делян Пеевски. Има и прекрасни отношения с Румен Радев — по хасковска линия. Винаги е намирал за свое политическо призвание да атакува проевропейската и антикорупционната общност и нейните политически представители. В този смисъл той е един от най-цените активи на проруските сили у нас.

До едно време това изглеждаше печелившо. В крайна сметка ГЕРБ беше създадена именно като политически проект, който да не допусне повторение на модела на ОДС и управление, което да излезе извън контрола на задкулисието.

Сега Добрев уж се оттегля от активната политика, за да прави бизнес. Само че силите, които го подкрепяха, изглежда отново го активират — този път с далеч по-голяма цел: да го превърнат в алтернатива на Борисов начело на ГЕРБ.

Затова и настоява ГЕРБ да издигне собствен кандидат за президент. На пръв поглед — логично. В действителност това може да се окаже капан за Борисов.

Ако кандидатурата бъде издигната късно и кампанията се окаже слаба, ГЕРБ може да остане трета политическа сила. Дори по-зле. Вместо да даде допълнително самочувствие на партията, подобен резултат ще задълбочи усещането за политическа безпътица и ще усили кризата.

Но Добрев вече ще е извън политиката и няма да носи пряка отговорност.

И тогава неизбежно ще се появи въпросът: „А какво правим с ГЕРБ след Борисов?“

В социалните мрежи негови поддръжници вече го спрягат за негов наследник. И тук става интересно.

Защото, ако приемем тази хипотеза, задкулисието активира Добрев именно защото вижда възможност да го използва като вътрешна алтернатива на Борисов. Тоест да превземат и ГЕРБ.

Има и още един залог.

Част от избирателите на ГЕРБ могат да решат да гласуват в полза на Гюров — не защото внезапно са го заобичали, а защото могат да го възприемат като единствената реална възможност да бъде спряна пълната зависимост на властта от проруски сили. Просто това ще се окаже практичния вот.

Така президентската кампания може да се превърне в нещо много по-голямо от избор за президент.

Нетната полза от тези активности на Добрев е ясна – отива у Йотова и Вълчев.

Не е сложно.