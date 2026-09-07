07.09.2026 | 12:50

Зеленски през 2014 г.: Ние с руснаците сме един народ. Как можем да не ги обичаме? (видео)

Кадрите са от посещение на „Квартал 95“ в Донецк през април 2014 г., в самото начало на конфликта в Донбас

Архивно видео от Донецк показва Владимир Зеленски през април 2014 г. – години преди да стане президент на Украйна – да говори на руски за отношенията между украинци и руснаци. Тогавашният лидер на „Квартал 95“ заявява, че двата народа са „един народ“, че украинците не могат да бъдат против руснаците и че конфликтът е между правителствата, а не между хората. „Как можем да не ги обичаме? Ние не сме идиоти. Четем едни и същи книги“, казва Зеленски.

Кадрите са от посещение на „Квартал 95“ в Донецк през април 2014 г., в самото начало на конфликта в Донбас. Зеленски отговаря на въпрос защо в тогавашен спектакъл на трупата има номера, възприемани като антируски. Интервюто е публикувано от донецката „Муниципальная газета“ на 16 април 2014 г.

Превод на думите на Зеленски от откъса във видеото:

Аз не съм от онези хора — няма да давам примери по асоциация, макар че те веднага изникват. Имало е известни, творчески хора, които впоследствие са тръгвали в политиката. Шварценегер например. Да.

Не съм от онези хора, които казват: „Ако ме помолите, ще вляза в политиката.“

Не смятам, че съм достоен за тази чест. Не смятам, че съм толкова мъдър, че да заемам подобен пост. Мисля, че тази страна заслужава сериозна кандидатура в един много важен момент.

Тук има един много важен момент. Искам всички ние да говорим на един език – на този, на който говорим сега, и да се разбираме.

Ние по принцип не можем да бъдем против руския народ, защото ние сме един народ.

Проблемите на руското правителство и неговото отношение, по силата на различни обстоятелства, към правителството на Украйна се стовариха върху нас с вас.

И нашата позиция в „Квартал“ е следната: ние не сме за правителството на Украйна, а сме за украинския народ. И не сме против руския народ, а против руското правителство.

Как можем да не обичаме руския народ? Ние да не сме идиоти! Четем едни и същи книги.

Но не се притесняваме да показваме отношението си към правителството на Руската федерация. Както, впрочем, и отношението си към нашето собствено правителство.“

Зеленски през 2014 г.: „Завзели танк? Браво на тях!“ — забравеният диалог от Донецк

12 години след прочутата пресконференция на „Квартал 95“ в Донецк, в мрежата отново се появи запис, на който бъдещият президент на Украйна нарича „браво на тях“ местните жители, спрели бронирана техника на украинската армия, и заявява, че украинци и руснаци са „един и същи народ“.

Кадрите са от 15 април 2014 г. — ден след като изпълняващият длъжността президент Александър Турчинов обявява „антитерористична операция“ в Донбас. Именно тогава екипът на „Квартал 95“, воден лично от Владимир Зеленски, пристига на турне в тогава вече контролирания от сепаратисти Донецк. Записът е публикуван отново от журналиста Владимир Корнилов, който възпроизвежда разговора между Зеленски и местен жител.

Местен жител: С жигулита, с коли са изтеглили танк!..

Зеленски: Красавци!

Местен: Завзели са танк!

Зеленски: Завзели? Хи-хи! А защо са го направили?

Местен: Ами танковете влизали в града.

Зеленски: А-а-а! Значи са се защитавали?!

Местен: За да не влязат в Славянск.

Зеленски: Браво на тях! Виждате ли, хората вече гледат на всичко с усмивка!

По-късно в разговора, когато събеседникът намеква, че номерата на „Квартал 95“ звучат антируски, Зеленски отговаря, че иска всички да говорят на един и същ език и да се разбират — и че по принцип украинци не могат да бъдат против руския народ, защото са „един и същи народ“.

Според същата публикация, точно на 15 април 2014 г. — денят на пресконференцията в Донецк — на Зеленски е връчена и първата от четири последователни призовки за военна служба, на които той не се явява.

Превод: Гласове