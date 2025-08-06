06.08.2025 | 21:19

Фалшива новина накара МЗХ да обясни, че няма ы“гей квоти“ във фермите

ПАртенката твърди, че до края на 2026 г. всички ферми трябвало да имат поне 10% "хомосексуални, би-, транс- и пр." служители

Министерството на земеделието и храните (МЗХ) реши да опровергава абсурдна фалшива новина, разпространявана във Facebook – а именно, че се въвеждали „минимални квоти за сексуална ориентация“ във фермите.

„Министерството не е приемало, обсъждало или съгласувало каквито и да било мерки, свързани със събиране на информация за сексуалната принадлежност на заетите в агросектора. Не съществуват изисквания, квоти или критерии в тази насока. Институцията няма правомощия да въвежда дискриминационни мерки и стриктно спазва принципите на равнопоставеност, заложени в националното и европейското законодателство“, се казва в официална позиция на МЗХ.

Поводът за реакцията от пресцентъра е „новина“, разпространявана в анонимни сайтове с твърдение, че до края на 2026 г. всички ферми трябвало да имат поне 10% „хомосексуални, би-, транс- и пр.“ служители.

Решението, според „твореца“ на партенката, било свързано със „засилването на интеграцията с ЕС, най-видимата част от която е Еврозоната, но тя далеч не е единственият процес“.

По-нататък фалшивата новина продължава с твърдение, че селските стопанства нямало да получават субсидии без заверена декларация от „официално лицензирано и признато за автентично НПО на гей-общността“.

За още по-голяма тежест е вкаран и „цитат“ не само от министъра на земеделието Георги Тахов, но и от… върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас.

На нея е приписано твърдението, че „България като страна с хилядолетни традиции в земеделието дава блестящ пример за поглед в бъдещето“.

Въпросната информация може да се проследи до профила на Йордан Бонев – станал известен покрай организирането на контрапротести в защита на кабинета на Пламен Орешарски през 2013-2014. Бонев е син на осъждания за наркотрафик Венцислав Ангелов – Чикагото, който на свой ред се опитваше да развива политическа дейност чрез партия… „Истината и само истината“.

На последните парламентарни избори тя получава 2 463 гласа или 0,101% подкрепа. Не е ясно до колко души изобщо е стигнала „новината“, която МЗХ опровергава – но съобщението на пресцентъра за всеки случай е поместено на официалния сайт на министерството.