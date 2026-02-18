Фенобарбитал е открит в кръвта на Ивайло Калушев

Откриването на фенобарбитал в кръвта на Ивайло Калушев добавя нов и сериозен нюанс към разследването на трагичните събития край Петрохан и Околчица. Данните бяха оповестени на брифинг от заместник-апелативния прокурор на Апелативна прокуратура – София Наталия Николова, директора на Главна дирекция „Национална полиция“ главен комисар Захари Васков, заместник-директора на ГДНП старши комисар Иван Маджаров и началника на отдел „Криминална полиция“ комисар Ангел Папалезов.
Според разследващите в кръвта на Калушев е установено наличие на фенобарбитал – медикамент със силно въздействие върху централната нервна система.
Какво представлява фенобарбиталът?
Фенобарбиталът (известен и под търговското име Luminal) е едно от най-старите антиепилептични лекарства, използвано още от 1912 г. Той принадлежи към групата на барбитуратите, които действат като депресанти на централната нервна система.
Днес употребата му е ограничена, но все още се прилага в определени случаи:
– при лечение на епилепсия, особено при деца или при липса на достъп до по-нови медикаменти;
– при тежки и продължителни гърчове, когато други терапии не дават резултат;
– в миналото е използван при тревожност и безсъние, но вече е заменен от по-безопасни лекарства;
– широко се използва във ветеринарната медицина;
– при детоксикация и овладяване на тежка абстиненция.
Как действа?
Фенобарбиталът усилва действието на GABA – основният задържащ невромедиатор в мозъка, което води до потискане на мозъчната активност и забавяне на реакциите на организма, посочва Дарик.
Един от сериозните рискове при употребата му е т.нар. тесен терапевтичен прозорец, при който разликата между лечебна и токсична доза е малка.
Странични ефекти и риск от предозиране
Сред по-често срещаните нежелани ефекти са:
– силна сънливост;
– замаяност;
– нарушена координация;
– депресивни състояния;
– повишен риск от суицидни мисли при продължителен прием.
При предозиране фенобарбиталът може да доведе до тежко потискане на съзнанието, дихателна недостатъчност и спиране на дишането, което е най-честата причина за фатален изход при интоксикация с барбитурати. В тежки случаи мозъчната активност може да бъде толкова потисната, че да наподобява мозъчна смърт.
Веществото има и висок риск от развитие на зависимост, като при продължителна употреба организмът изгражда толерантност и са необходими по-високи дози.
Рязкото спиране след дълъг прием може да предизвика:
– тежки гърчове;
– халюцинации;
– делириум;
– силна тревожност и тремор.
Затова прекратяването на лечението трябва да става постепенно и под медицински контрол.
Фенобарбиталът има и противоречива историческа репутация – в различни периоди на XX век е използван в програми за евтаназия, а през 1997 г. веществото става част от коктейла, използван при масовото самоубийство на членовете на култа Heaven’s Gate.
Откриването на фенобарбитал в кръвта на Ивайло Калушев поставя редица въпроси, като засега не е ясно дали веществото е било приемано по медицински причини, дали е част от по-широка схема на употреба на медикаменти в групата, или има връзка с конкретните събития преди трагедията.
Предстоят допълнителни токсикологични експертизи, които трябва да установят концентрацията на веществото, начина на прием и евентуалната му роля в случилото се.
Разследването по случая „Петрохан – Околчица“ продължава.
