Футболната легенда Пол Гаскойн приет по спешност в болница

Футболната легенда Пол Гаскойн е приет по спешност в болница, след като в петък е бил открит в безсъзнание в жилището си, съобщиха информационните агенции.

Службите за спешна помощ са посетили имота на Гаскойн и са го транспортирали до лечебното заведение в Пул, където е бил настанен в интензивно отделение.

Състоянието му в момента се счита за стабилно. 58-годишният Гаскойн е извън непосредствена опасност за живота, но ще прекара няколко дни в болница.

Той е открит от своя приятел Стийв Фостър.

Гаскойн през последните години имаше сериозни проблеми с алкохола.

Бившият играч на Лацио, Тотнъм и Нюкасъл през 2002 г. бе приет в Залата на славата на английския футбол.