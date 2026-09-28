28.09.2026 | 19:24

Гълъб отсече: Бутилка домашна ракия за подарък може, цяла каса – не (видео)

В автосервизи и фризьорски салони се предлага съмнителен алкохол, обяви министърът на финансите

Министърът на финансите свика спешен брифинг по взривоопасната тема за домашната ракия. Той се опита да разсее опасенията, че митничари ще тършуват по къщите на хората, за да търсят шишета с алкохол, произведени в казани на село. Часове по-рано депутати от опозицията алармираха, че МФ предлага забрана за съхранение на чужда домашна ракия и че нарушителите ще бъдат глобявани минимум с 1000 евро.

„Не посягаме на домашната ракия, на нито един производител на такава ракия“, заяви министърът. Последваха въпроси.

А ако съсед предложи да ни продаде свое производство? „Това е незаконно, защото такава ракия не може да се произвежда с търговска цел“, каза Донев.

А ако е подарък? „Това не е чак нарушение на закона, но не е… Никой няма да дойде вкъщи да ви провери дали съседът ви е подарил за рождения ден една бутилка домашна ракия, която е произвел и с която той се гордее, с нейните качества и така нататък“, разясни финансовият министър.

А ако подаръкът е каса с домашен алкохол? „Една каса вече е прекалено и в такова количество той попада извън закона“, отсече Донев.

Министърът заяви още, че политиците от опозицията не са разбрали предлаганите промени и че не умеят да четат нормативни актове. И изтъкна, че промените в закони били за защита на здравето и живота на българските граждани и срещу онези, „които злоупотребяват с търговията с домашна ракия“ „Тази ракия е единствено и само за лична употреба от хората, които имат лозя и имат други плодове, от които произвеждат тази ракия и за консумация в семейството. 50% от ракията в България е произведена в малки дестилерии, така наречените селски казани. Такъв алкохол не може да се продава в ресторанти, в хотели, в къщи за гости и други подобни, а се предлага дори в автосервизи и фризьорски салони“, каза още Донев.

„Тази ракия е произведена при неясно какви условия, с неясно какви качества, с високо съдържание на метилов алкохол, води до застрашаване на здравето и живота на хората. Не са малко случаите, в които много хора увредиха здравето си, дори загубиха живота си след употреба на такава ракия. И това, което е разписано в член 38, алинея 1 и алинея 2, е именно забраната на произведена по този начин ракия в обектите със стопанско предназначение“, посочи Донев. Тук логиката съвсем се загуби, защото излезе, че новите текстове ще забранят нещо, което вече е забранено.

Министърът отчете, че от началото на годината Агенция „Митници“ е заловила 15 000 литра такава домашна ракия, която се предлага незаконно в търговски обекти. Заловеното количество не е никак малко и показва, че има още много други такива“.

Въпреки че според министъра всичко е точно и ясно, късно снощи МФ прати прессъобщение, което завършва с това, че “ оглед на ясното и недвусмислено разбиране от страна на обществото и контролните органи, разпоредбата ще бъде нормативно преработена и прецизирана преди окончателното ѝ приемане. По този начин ще се елиминира всякаква възможност за субективно тълкуване и ще се гарантира пълното спокойствие на гражданите, които спазват традициите и закона“.