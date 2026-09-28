28.09.2026 | 19:36

„Пил си и не искаш да те хванат?“: Гърция разследва бг напитка срещу тест за алкохол

Гръцката полиция установи 59-годишен администратор на сайта, а ERT съобщава, че компанията майка е със седалище в България

Гръцките власти разследват продажбата на напитката No Police, рекламирана в социалните мрежи с обещание да повлияе на резултатите при полицейска проверка за алкохол, а следите по случая водят и към България.

Дирекцията за борба с киберпрестъпността е установила 59-годишен гръцки гражданин като администратор на сайта, чрез който продуктът е бил предлаган. Срещу него е образувана преписка, изпратена на компетентната прокуратура. Гръцката обществена телевизия ERT съобщава, че дружеството в страната е дъщерно на компания със седалище в България и обектът му се намира в атинското предградие Коридалос.

Разследването започнало след сигнал, подаден чрез гръцкия държавен портал gov.gr, след което полицията извършила дигитална проверка на рекламите и интернет страницата. Официалното съобщение на гръцката полиция не посочва България, а говори за компания майка със седалище в чужбина, докато българската връзка е конкретизирана от ERT. Властите уведомили Националната организация по лекарствата и гръцката Агенция за контрол на храните EFET. При последвалата проверка в дружеството били открити 99 опаковки от напитката, които са задържани за проби и лабораторен анализ.

Инспекторите установили, че върху иззетите продукти липсват обозначения на гръцки език. Анализът на Генералната държавна химическа лаборатория показал количества на определени витамини до шест пъти по-високи спрямо сходни обогатени безалкохолни напитки, одобрени от Висшия химически съвет в Гърция. Полицията съобщава, че преписката е образувана за предполагаемо нарушение, свързано с пускането в обращение на вредни продукти, като окончателната правна оценка е на прокуратурата. До момента няма официално заключение на гръцките органи, че напитката действително е способна да променя показанията на полицейски алкотест.

ERT идентифицира продукта като No Police и посочва цена от 9,90 евро за бутилка на гръцкия пазар. Според телевизията рекламите съдържали внушения, че напитката помага на употребил алкохол човек да избегне последствията при проверка, като сред посочваните съставки били витамини, зелен чай и кофеин. На българския сайт на No Police продуктът е представен по-различно – като безалкохолна витаминозна напитка, която подпомага функциите на черния дроб и по-бързото разграждане на алкохола. Самият сайт изрично твърди, че напитката не цели да насърчава употребата на алкохол, но това представлява рекламно твърдение на търговеца, а не доказателство за ефект върху полицейските измервателни устройства.

Български търговци предлагат същия продукт като No Police на марката ELIMUS, а в онлайн аптечни и търговски каталози като производител е посочено дружеството „Елимус“ ЕООД, България. Официалният сайт на продукта публикува контактен адрес в София и описва състав от вода, фруктоза, витамини B1, B6, B12 и C, артишок, таурин, зелен чай и кофеин. ERT не назовава компанията майка в своя материал, затова връзката между конкретното българско дружество и проверяваното гръцко юридическо лице не следва да се приема за окончателно установена единствено въз основа на сходството на продукта. Гръцката прокуратура ще прецени след събраните материали дали са налице основания за последващи обвинения.