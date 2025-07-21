21.07.2025 | 16:00
Георги Валентинов проговори за отхапаното ухо на Митко Илиев: Попадна в устата ми без да усетя!
Бившият на Златка Райкова пусна пространно изявление

Георги Валентинов даде своята гледна точка за мача, при който отхапа ухото на Митко Валентинов. Бившият на Златка Райкова пусна пространно изявление, в което поднесе своите извинения и обясни, че ухото попаднало в устата му без да усети. Валентинов пусна снимка, на която е с бушонирано око и посочи, че е получил силен удар след края на мача, от който е със спукан синуз.

Ето какво написа той:

Искам да се обърна към всички фенове на спорта, към организаторите на MaxFight и най-вече към съперника ми в този двубой Митко Илиев и на неговото семейство, за да поднеса искрените си извинения за инцидента, който се случи по време на втория рунд.

Разбирам колко шокиращо е изглеждало всичко отстрани и поемам пълна отговорност за това, което се случи. Никога не съм имал намерение да наруша духа на честната битка и респекта към опонента ми!

В дните преди мача свалих близо 13 килограма (за да влезна в категория), което доведе до сериозна дехидратация и изтощение. Главата ми беше замаяна, тялото ми изцедено. Честно казано, последните 48 часа са ми мътни. Може би не бях в състояние да вляза на ринга, но го направих…

В конкретната ситуация по време на напрегнат клинч, в който и двамата бяхме в плътен контакт, меката част на ухото на опонента ми явно е попаднала в устата ми без да усетя. В този момент носенето на зъбен протектор и инстинктивното стискане на зъбите за защита на челюстта, комбинирано с намаленото усещане в устата от назъбника, е довело до неволен акт, който изглежда ужасяващо, но не беше умишлен!

Искам също да добавя, че след края на мача, получих неочаквано силен удар в скулата, от който по-късно стана ясно, че съм получил спукан синуз. Разбирам, че в афекта от тежката травма на ухото, която опонентът ми е получил, гневът му е напълно обясним. Но вярвам, че и той, както и всички, ще разберат, че в основата си това беше една трагична комбинация от обстоятелства, а не умишлено действие.

Надявам се публиката и спортната общност да прояви разбиране. Съжалявам още веднъж за този срамен за мен инцидент!

