Георги Валентинов проговори за отхапаното ухо на Митко Илиев: Попадна в устата ми без да усетя!

Георги Валентинов даде своята гледна точка за мача, при който отхапа ухото на Митко Валентинов. Бившият на Златка Райкова пусна пространно изявление, в което поднесе своите извинения и обясни, че ухото попаднало в устата му без да усети. Валентинов пусна снимка, на която е с бушонирано око и посочи, че е получил силен удар след края на мача, от който е със спукан синуз.

Ето какво написа той:

Искам да се обърна към всички фенове на спорта, към организаторите на MaxFight и най-вече към съперника ми в този двубой Митко Илиев и на неговото семейство, за да поднеса искрените си извинения за инцидента, който се случи по време на втория рунд.

Разбирам колко шокиращо е изглеждало всичко отстрани и поемам пълна отговорност за това, което се случи. Никога не съм имал намерение да наруша духа на честната битка и респекта към опонента ми!

В дните преди мача свалих близо 13 килограма (за да влезна в категория), което доведе до сериозна дехидратация и изтощение. Главата ми беше замаяна, тялото ми изцедено. Честно казано, последните 48 часа са ми мътни. Може би не бях в състояние да вляза на ринга, но го направих…

В конкретната ситуация по време на напрегнат клинч, в който и двамата бяхме в плътен контакт, меката част на ухото на опонента ми явно е попаднала в устата ми без да усетя. В този момент носенето на зъбен протектор и инстинктивното стискане на зъбите за защита на челюстта, комбинирано с намаленото усещане в устата от назъбника, е довело до неволен акт, който изглежда ужасяващо, но не беше умишлен!

Искам също да добавя, че след края на мача, получих неочаквано силен удар в скулата, от който по-късно стана ясно, че съм получил спукан синуз. Разбирам, че в афекта от тежката травма на ухото, която опонентът ми е получил, гневът му е напълно обясним. Но вярвам, че и той, както и всички, ще разберат, че в основата си това беше една трагична комбинация от обстоятелства, а не умишлено действие.

Надявам се публиката и спортната общност да прояви разбиране. Съжалявам още веднъж за този срамен за мен инцидент!