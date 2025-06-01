01.06.2025 | 18:50

ГЕРБ: Отиваме на избори през октомври

Той не изключва и на власт да дойде проруско мнозинство

„Всички работодателски организации, всички синдикати и институции в тази държава подкрепят еврото. Подкрепят го, защото ползите са очевидни.“

Това заяви в предаването „120 минути“ депутатът от ГЕРБ и председател на парламентарната комисия по бюджет и финанси Делян Добрев. По думите му хората трябва да знаят повече дори от най-елементарните неща, свързани с еврозоната.

„Например – ако ни приемат и ни дадат дата 1 януари 2026 година, цените в магазините ще бъдат както в евро, така и в лева. Не само ще бъдат в двете валути, а и ние ще влезем с фиксирания курс 1,95583. Тоест, ако една стока струва два лева, цената ѝ в евро няма да бъде едно евро, а ще бъде точно разделени два лева на курса. Закръглянето е единствено в стотинките, защото няма как да имаме дълга верига в цената. Но закръглянето ще бъде в полза за хората – няма да бъде по-скъпо, а по-евтино“, посочи още Делян Добрев.

Той не изключва предсрочни парламентарни избори наесен и на власт да дойде не проевропейско, а проруско мнозинство.

„Опасявам се, че може да има избори през октомври“, заяви депутатът.

Добрев посочи, че след като ПП-ДБ се готвят да искат вот на недоверие след конвергентния доклад, което потвърди в студиото преди него и Асен Василев, то до края на юли кабинетът може да падне.

Делян Добрев обясни, че през юли ще бъде определена датата за еврозоната от Европейския съвет.

„Ако до края на юли правителството падне, това означава избори октомври“, каза Добрев. По думите му в Европа проевропейските партии отстъпват място на проруските партии.

И това се вижда. И моето опасение е не че ще обикаляме два месеца в кампания, а че през октомври има реална опасност мнозинството в парламента да стане проруско от проевропейско“, заяви Добрев.

Все пак изрази надежда, че може кабинетът да изкара пълен мандат.

„Ще правим това, което смятаме, че е правилно, който иска да ни подкрепя, който не иска – да не ни подкрепя“, каза той.

„Ако случайно на ПП-ДБ вотът е успешен и ние имаме, след предсрочни избори, едно проруско правителство, това ще тежи на тяхната съвест“, предупреди Добрев.