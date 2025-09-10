10.09.2025 | 20:35

Главата на Даниел Митов е на дръвника

Според лидера на ДСБ Атанас Атанасов в случая в Русе младежите са виновни, защото са проявили агресия, но тя е била провокирана от спътника на шефа на полицията

Главата на вътрешния министър Даниел Митов е на дръвника. Това каза пред БНТ лидерът на ДСБ и депутат от ПП-ДБ Атанас Атанасов, коментирайки случая с пребития МВР-шеф в Русе.

„Няма невинни в тази история. Говори доста агресивно вътрешният министър, това показва, че е много изнервен, говори за непровокирана агресия. Аз виждам че има агресия от страна на тези младежи, но тя е провокирана“, каза Атанасов.

И допълни, че агресията е провокирана от спътника на шефа на МВР-Русе и за това първоначално полицаите са опитали да прикрият случая.

„Защо са повикани патрули и линейка на място и след това всички си отиват? Чак когато се влошават нещата с шефа на МВР променят тактиката. Главният секретар на МВР защо не говори?

Това е хулиганско поведение от двете страни. Опитът е бил да бъде прикрит този, който е придружавал директора. Най-малко виновен е самият директор, неговият спътник е предизвикал хулиганското поведение.

Този министър би трябвало да си мери приказките. Вътрешният министър не е случайна фигура, един от най-информираните хора, не може да си позволява да манипулира фактите. Този случай ще бъде едно от основанията за искане на вот на недоверие. Главата на вътрешният министър е на дръвника.

Извикани са патрулите там, линейката е там, след което си заминава, участниците в тази свада си отиват вкъщи. Защо не бяха арестувани на място? Защо трябваше да бъдат арестувани на другия ден? Защото трябваше да бъде арестуван и спътника. Иначе младежите са виновни, но защо непълнолетния са го разпитвали без педагог, да дава писмени обяснения без родител“, каза още Атанасов.

Според него трябва да се установят всички обстоятелства и ако стане ясно, че вътрешният минситър е манипулирал обществото, за да защити себе си, трябва да си подаде оставката.

„Трябваше да не реагира толкова реактивно на минутата, може и да е подведен, има полицейска солидарност. Но като виждам накъде отива нещата – глаата му е на дръвника“, каза за пореден път Атанасов.