Голям гаф: БФС посрещна ирландски отбор с химна на Великобритания (видео)

Гаф на БФС, сътворен от некомпетентност, вкара България в новинарския поток на британските медии. По време на квалификация за европейско първенство за девойки (до 19 г.) между Ирландия и Швеция, който се игра в курорта „Албена“, преди мача е бил пуснат химнът на Великобритания God Save the King, вместо ирландския Amhran na bhFiann.

При зазвучаването на британския химн футболистките на Ирландия започват да се оглеждат смаяно и да се дивят на въпросната груба грешка, обръщат се демонстративно с гръб, а след това запяват акапелно химна на своята република. В изпълнението се включват и от треньорската скамейка. От трибуните започват гневни подвиквания от присъстващи ирландци и чуждият химн в един момент е спрян все пак от организаторите. Междувременно ирландските фенове също гордо подхващат химна си.

Тази конфузна за страната ни ситуация е запечатана на видео, което вече обикаля новинарските сайтове по цял свят, както и социалните мрежи. За грубия гаф съобщиха също Би Би Си и „Дейли Мейл“. Дори българската грешка се сравнява с друга подобна, допусната от Гамбия през 2022 г., когато на националите на Мавритания е казано, че техният химн не е наличен и играчите са помолени да си го изпеят без музика – нещо, което ги разгневява.