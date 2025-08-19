19.08.2025 | 21:54

Говори майката на 8-годишния Иван, който полетя с парашута на смъртта в Несебър: Чух “пук” и пак “пук”, стана за стотна от секундата…

Момченцето седяло спокойно и се любувало отвисоко на лунапарка на Слънчев бряг, когато се чуло “пук” и “пук”

Бургаският сайт „Флагман“ разговаря ексклузивно с родителите на 8-годишния Иван от Разлог, който загина нелепо, след като майка му е удовлетворила неговото най-голямо желание – да полети с парашут над морето в Несебър.

Публикуваме разказа на Мария Данева, както и последната снимка на преливащото от щастие момче, което вече със спасителната жилетка само след минута ще се качи на фаталния балон, за да полети към смъртта.

“Летуваме със съпруга ми винаги в един малък хотел между Равда и Несебър. Водехме единственото си дете – сина ни Иван, заедно с нас още от 3-годишен. 2025 година беше третата година, от както той ни молеше да го качим на този огромен парашут, който се издига с моторна лодка над водата. Въпреки, че в официалната страница на парасейлинга на Южния плаж в Несебър пише, че атракцията е подходяща за деца, които са навършили 3-годишна възраст, ние отлагахме приключението, защото не смятахме, че е достатъчно пораснал.

В неделя парашутът го нямаше на плажа, макар че го чакахме през целия ден. В понеделник, когато лодката и парашутът се появиха, първи бяха записани друга майка с по-малко от моето дете. Ние бяхме следващите. Никой на земята не ни инструктира. Много бързо ни вързаха с коланите и ни издигнаха. Не мога да преценя дали бяха минали 2 или 3 минути, но вече бяхме стигнали голяма височина и парашутът се беше успокоил над водата.

Иван беше съвсем спокоен и се наслаждаваше на гледката. Дори ми сочеше с ръка лунапарка на Слънчев бряг и плануваше вечерта да го посетим заедно с баща му. Седеше си напълно спокоен и се наслаждаваше на гледката. В този момент чух “пук” и още веднъж “пук”.

Това стана за стотна от секундата. Първо лявата ръка, а после и дясната и детето ми полетя към бездната с коремчето надолу. По моя преценка бяхме на около 50 метра”.

Малкият Иван ще бъде погребан утре на обед в родния му град Разлог.