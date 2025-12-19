19.12.2025 | 17:46

Градският съд отмени избора на Весела Лечева за шеф на БОК по едно от делата

Делото е по искови молби на Белчо Горанов, Пламен Кръстев, Атанас Търев и Христо Марков

Състав на Софийския градски съд (СГС) отмени избора на Весела Лечева за председател на Българския олимпийски комитет. Това става ясно от днешното решение № 1802 на СГС, ТО VI-25, със съдия-докладчик Весела Трайкова Живкова Офицерска, пише БТА.

Производството по делото е по искови молби на Белчо Горанов, Пламен Кръстев, Атанас Търев и Христо Марков за отмяна като незаконосъобразни на решенията на Общото събрание на Българския олимпийски комитет, проведено на 19 март 2025 година, по т. 9 от дневния ред, с което за председател на централата е избрана Весела Лечева, и решението по т. 10 от дневния ред за избор на нов състав на Изпълнителното бюро на организацията.

Решението подлежи на обжалване пред Апелативния съд в София.

Лечева е законно избрана за председател на Българския олимпийски комитет. Това стана ясно от предишно решение на Софийския градски съд през октомври по друго от исковите дела, които оспорват резултатите от общото събрание, проведено на 19 март т. г.

През ноември по второ дело друг съдебен състав отново на СГС се произнесе отново в полза на Лечева, като отхвърли като несъстоятелни предявените искове от Федерацията по вдигане на тежести.

Заради жалбите над седем месеца се забавя вписването на новоизбраното ръководство на БОК начело с Лечева. В организацията напрежението беше доведено до високо ниво, след като останалата на председателския пост повече от 20 години Стефка Костадинова отказа да предаде властта, докато съдът не се произнесе.

В момента именно Лечева и новото Изпълнително бюро са вписани и във всички международни институционални регистри – на Международния олимпийски комитет, Европейските олимпийски комитети, Асоциацията на националните олимпийски комитети.

„Съдът е заринат от искови молби, които са копи пейст. Писани на едно място. Самият факт, че съдът е задръстен с такива молби, показва, че се прави опит институциите да бъдат блокирани и да не могат да работят“, каза тя преди дни по Нова тв.