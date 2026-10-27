27.10.2026 | 10:14

Гръмнали Слави Бинев заради несвършена работа срещу хонорар от 500 000 евро?

Еюп Темиз плати парите за посредничество в спор между съпругата му Ния и архитект Калин Тихолов

Стана ясна причината за убийството на Слави Бинев, макар и властите официално да не са съобщили окончателната версия.

Оказва се, че жертвата е взела 500 хиляди евро от обвинения за убийството Еюп Темиз. Парите били платени за посредничество в спор между съдружници – съпругата на Темиз – Ния, и известния архитект Калин Тихолов, пише „24 часа“.

Връзката между семейство Темиз и Бинев

Семейство на Темиз се доверило на Бинев, защото с Ния имали обща фирма, а Темиз и бившият евродепутат били близки покрай таекуондото. Освен това бизнесменът познавал и архитект Тихолов.

Ния Темиз е дъщеря на покойния бивш главен архитект на София Стоян Янев, който е бил партньор с Тихолов. След смъртта му между наследничката и Тихолов се появили спорове, тъй като в активите на общите фирми имало особено атрактивни имоти.

Тук идва и ролята на Бинев – да бъде медиатор при подялбата на активите. Самият арх. Тихолов е потвърди пред колегите ни, че бившият евродепутат е помагал за решаването на бизнес спора. Той е професор и университетски преподавател.

Как се стига до самото убийство

В петък вечерта в дома на Слави Бинев в столичния кв. „Павлово“ на вечеря Еюп Темиз, негов приятел и преводач обсъждали подялбата на фирменото имущество. Бинев обяснявал, че нещата не вървят съвсем по план и има проблеми. Въпреки това Темиз си тръгнал обнадежден, че семейството няма да загуби.

В събота сутринта обаче шефът на федерацията ни по таекуондо се чул с Ния. Обвинил я, че е провалила делбата. Казал, че заради нея ще загубят всичко. Жената се разплакала, а съпругът ѝ я видял.

Темиз извикал преводача си, който му бил и шофьор, и приятел. Тримата отишли в дома на Бинев, а камера ги заснела как влизат.

Там Еюп потърсил сметка на бившия евродепутат, че говори по този начин на съпругата му. Крещял, че са му платили огромна сума да свърши работа, а не да я наскърбява. Бинев отказал да се извини, а Темиз го заподозрял в двойна игра.

Турчинът ударил Бинев и го прострелял в главата със законния си пистолет. Веднага след това с двамата си приятели хукнали да бягат.

Бягството и залавянето на мъжете

Не могли да отворят входната врата и се наложило да прескачат оградата. По това време икономът на Бинев, който чул изстрела, отишъл да види какво става.

След като заварил шефа си мъртъв, подал сигнал в полицията. Криминалисти от 6-о РУ пристигнали на място и от записите на камерите бързо разбрали какво се е случило. Свързали се с колегите си от СДВР и Националната полиция и подали номера на колата на тримата бегълци.

Автомобилът бил установен и спрян на АМ „Тракия“ в района на Траянови врата. Секунди преди това Еюп изхвърлил пистолета си Sig Sauer, но полицаите го видели и иззели оръжието. То е законно притежавано, назначена му е експертиза. Вероятно смъртоносният изстрел е от този пистолет.

Оръжие освен Темиз имал и другият турски спътник. То било в чантата му. И на него е назначена експертиза.

След като тримата били задържани, преводачът и другият турчин разказали пред полицията какво се е случило. Те са само свидетели, а прокуратурата обвини Темиз.

Позицията на шефа на МВР

„Колкото и да се правят опити да се спекулира с убийството на Бинев, не е сред познатите, които знаем през годините – килъри, които причакват жертвата, за да я застрелят в подходящия момент“, каза вътрешният министър Иван Демерджиев.

Според него убиецът е бил познат за жертвата. Министърът на вътрешните работи подчерта, че не се касае за лице от криминалния контингент, нито за хора, които по някакъв начин са взели това решение по обичайния начин.