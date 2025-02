Григор Димитров катастрофира в Дубай заради…маратонки

Григор Димитров приключи по крайно нелеп начин участието си в тенис турнира на твърд корт в Дубай (ОАЕ). Поставеният под №6 в схемата от категория „АТР 500“ българин се отказа от мача в I кръг срещу квалификанта Кристофър О`Конъл, след като загуби първия сет с 0:6.

Видима здравословна причина за това решение на 33-годишния хасковлия нямаше. В последните геймове обаче той непрекъснато опипваше върха на дясната си маратонка, която явно беше повредена. След края на частта първата ни ракета уведоми австралийския си съперник и съдията на стола, че не може да продължи, защото няма резервен чифт обувки, а тези му причиняват дискомфорт.

Чисто статистически погледнато, това е първият загубен сет на нула от Димитров от повече от 7 години. За последен път това му се случи във II кръг на Australian Open в Мелбърн през януари 2018 г. при победата срещу американеца Макензи Макдоналд с 4:6, 6:2, 6:4, 0:6, 8:6. Последният откриващ сет, в който Григор не спечели нито гейм, пък беше през септември 2014 г. в III кръг на US Open в Ню Йорк, когато нашият състезател също спечели мача – 0:6, 6:3, 6:4, 6:1 срещу белгиеца Давид Гофен.

Това е трети пореден турнир, в който най-добрият български тенисист отпада в I кръг. Освен това загубата е четвърта последователна за него и трета, в която той не доиграва мача.

Неволите за доскорошния член на Топ 10 започнаха на новогодишния турнир в Бризбън преди Откритото първенство на Австралия. Там Димитров защитаваше титлата си от 2024 г., но се отказа заради травма на 1/2-финалите при 4:6, 4:4 срещу Иржи Лехечка. После Григор изигра само един пълен сет на старта на АО в Мелбърн срещу „щастливия губещ“ от квалификациите Франческо Пасаро и му стисна ръката при 5:7, 1:2. След повече от месец възстановяване от контузия през миналата седмица пък бившият №3 загуби с 4:6, 4:6 от Лехечка в I кръг в Доха. За да се стигне до абсурдното му оттегляне днес в Дубай.

Grigor #Dimitrov in 2025

▫️Retirement in the Brisbane semi-finals against Lehecka.

▫️Retirement in the first round of the Australian Open against Passaro.

▫️Defeat against Lehecka in the first round of Doha.

▫️Retirement in the first round of Dubai against O’Connell.

Nightmare pic.twitter.com/LKepcXhWdb

— Alejandro López Fernández (@alejandrolf2410) February 25, 2025