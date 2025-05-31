31.05.2025 | 11:35

Гюнер Тахир изригна: Тази гнусна и долна бивша синдикалистка докога ще замърсява тв ефира!?

На кого ли не служи през годините Диана Дамянова

Бившият зам.-председател на ДПС и настоящ лидер на партия НДПС Гюнер Тахир изригна с пост във „Фейсбук“ срещу Диана Дамянова, която от година е една от платените „говорещите тв глави“ на ГЕРБ и ДПС- Ново начало.

Очевидно днешните абсурдни тези и малоумни прозрения на бившата синдикалистка и настояща упражняваща се в пиар възрастна дама са афектирали политика, който я критикава по безпощадно:

„Тази гнусна и долна бивша синдикалистка и сегашна PR специалистка – Диана Дамянова докога ще замърсява телевизионния ефир …!?

На кого ли не служи през годините, то не бяха партии – от леви до крайно десни, на олигарси като Валентин Златев, на културтрегери и пишман политици като Вежди Рашидов и на кого ли още не?

Но им служи само докато са на власт и имат властови и финансови възможности! В момента, когато „корабът потъва“, тя като всички останали плъхове, първа напуска кораба …! „