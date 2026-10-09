09.10.2026 | 9:10

Гюров, Кандев и Надя Табутова

Арман Бабикян вече е детрониран като „създател на съдържание“ в социалните мрежи на кандидат-президентската двойка

Почти веднага след старта на кандидат-президентската кампания Арман Бабикян вече е детрониран като „създател на съдържание“ в социалните мрежи на Андрей Гюров и Георги Кандев. Видният член на „Отровното трио“, което организира антиправителствените протести през 2020 г., си е тръгнал от щаба на двойката огорчен, че идеите му срещат отпор у кандидатите, съобщи издание, близко до кандидат-президента Илияна Йотова и финансирано от Делян Пеевски..

Клиповете, с които Гюров и Кандев заливат социалните мрежи, са често иронизирани, но стават вайръл, защото са направени в стилистиката на джензитата. Те пък на свой ред ги коментират и разпространяват, и така видеата стигат до максимален брой хора.

Напрежението между Бабикян, Гюров и Кандев стигнало до пикови точки и новосформираното трио решило да се раздели без официални изявления, за да не попречи на кампанията.

Мястото на Бабикян като шеф на пиар кампанията на избраниците на ПП-ДБ е заето от ефектната блондинка Надя Табутова, която е дългогодишен служител по приема на студенти в Американския университет в Благоевград. В учебното заведение тя координира приема на нови студенти, организира презентации и уебинари за кандидат-гимназисти в цялата страна.

Освен това Табутова е известна и като Инстаграм звезда с профил със завиден брой последователи, които масово харесват артистичните й снимки. Самата тя обича да прави най-вече портрети на жени – твърди, че те й дават повече емоции и са по-лесни за снимане. Въпреки това не се определя като професионален фотограф, защото не разбира от светлина, пропорции и композиция и до голяма степен работи на принципа „проба-грешка“. Подходът й към обектите й е доста дързък. Понякога просто решава кого да снима, обажда се на човека и ако той се съгласи, импровизира с мястото и ситуацията.

Освен това Табутова е запален пътешественик, а преди време дори стига до Забранената зона в Чернобил и град Припят години след трагичния взрив в електроцентралата. Казва, че зя нея амбицията е желание за живот, приемане на нови възможности и излизане от зоната на комфорт. Целите й са малки и конкретни. На Нова година си обещава да довърши определена книга, например „Проницателят“ на Анди Андрюс, да приготви яйца „Бенедикт“ и да ходи на фитнес по-често.

Постигането на тези цели засега ще бъде отложено, защото Табутова ще впрегне амбициите си да довърши успешно кандидатпрезидентската кампания на Гюров и Кандев, на които засега социолозите отреждат второ място и стигане до балотаж.