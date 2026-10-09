09.10.2026 | 20:49

Милен Русков атакува брутално „пълния бездарник“ Георги Господинов

"За нищо не става, нищо не може. Господинов е гола вода!"

Писателят Милен Русков взриви литературните среди у нас с безпрецедентно остра публична атака срещу своя колега Георги Господинов. В своя личен профил във Facebook авторът на „Възвишение“ подложи на пълно унищожение творчеството и международната кариера на носителя на „Букър“.

Русков не пести тежки квалификации, като директно нарича Господинов „пълен бездарник“, „конформист“ и „нагаждач“. Според него световното признание на Господинов не се дължи на литературен талант, а на успешно вписване в „политкоректна линия“ и политически протекции. Той определя масовото одобрение към автора на „Времеубежище“ като абсолютна „обида за занаята“ и проява на изключително нисък вкус.

Конфликтът между Милен Русков и Георги Господинов не е нов, а е дълбоко вкоренен в съвременния български културен живот. Двамата автори често биват определяни като „двата полюса“ и най-значимите фигури в съвременната ни литература, които обаче изповядват коренно различни творчески светогледи.

Георги Господинов залага на космополитния, меланхоличен и интроспективен европейски стил. Той е най-превежданият български автор, а през 2023 г. донесе исторически успех за страната, печелейки престижната международна награда „Букър“ за романа си „Времеубежище“. Само преди броени дни Господинов получи и поредното си голямо признание – френската литературна награда „Жан Моне“, което вероятно е послужило като катализатор за новия изблик на напрежение.

Милен Русков от своя страна е представител на автохтонния, силно локален и езиково специфичен исторически роман („Възвишение“, „Чамкория“). Неговият стил е много по-директен, обърнат към националната психология и минало. През годините Русков неведнъж е изразявал скептицизъм към западното признание на български автори, а сблъсъците му с интелектуалния кръг около Господинов датират още отпреди десетилетие. През последната година Русков зачести с острите политически и културни коментари в мрежата.

Настоящата атака е може би най-директната и персонална до този момент, извеждаща на повърхността дългогодишното напрежение в гилдията.

Публикуваме целия текст на Милен Русков без редакторска намеса:

„Може ли да кажа един път завинаги, понеже май не съм го правил в прав текст, че според мен Георги Господинов е пълен бездарник. Конформист. Нагаждач. Нещо на гърба на социализма суче и върти, с позата на закъснял бунтовник, разбираш ли. Айде стига евтини номера, а? Навремето го пробутаха по политкоректна линия, а той, понеже е хитрец, се възползва от това и направи голяма кариера. А всъщност за нищо не става, нищо не може. Георги Господинов е гола вода! Не казвам това, защото му завиждам. Аз го презирам много тежко. Казвам го заради всички тези парвенюта и глупаци, които четат неговите глупости и се правят – а може и наистина да си въобразяват, – че намират нещо там. Там няма нищо, приятел, това е разредена боза. Представяш ли си колко нисък, плебейски литературен вкус трябва да имаш, за да смяташ, че Георги Господинов е добър писател?! Ама това е обида за занаята! Стига, моля ти се, аз съм от този занаят, не може да превръщаш чирака в майстор! Това е обида именно за професията. Това е позор и либералска политическа простотия!“