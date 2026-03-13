13.03.2026 | 15:48

Гюров праща на КС Борда за мир на Тръмп

Служебният премиер атакува Пеевски: Определени политици се опитват да търгуват националните интереси срещу своята позиция в списъка "Магнитски"

ко такова решение бъде прието, ще сезираме Конституционния съд и трябва да е ясно, че това служебно правителство няма да се води от такива действия.“ Това заяви на брифинг в Министерството на външните работи (МВнР) служебният премиер Андрей Гюров относно възможността парламентът да приеме проект на закон за ратифициране на споразумението за присъединяване към Борда за мира.

По думите му има „много ясна практика на Конституционния съд“ за това, че Народното събрание не може да вменява подобни действия на служебното правителство.

Виждаме, че политическите партии навлизат в ситуация на предизборна кампания и разбирам как определени политици се опитват да търгуват националните интереси срещу своята позиция в списъка „Магнитски“, коментира още Гюров.

В момента по искане на Делян Пеевски и със съдействието на ГЕРБ и „Има такъв народ“ депутатите обсъждат ратификацията на присъединяването ни към т.нар. алтернативна ООН на Тръмп. Клуб Z вече написа, че ако проекторешението на ДПС-Ново начало мине, ще сезира Конституционния съд. Причината: Защото с проекта на санкционирания по „Магнитски“ лидер на ДПС-НН се „задължава Министерският съвет да внесе в Народното събрание проект на закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на Република България към Борда за мир“. А Конституционният съд нееднократно се е произнасял по казуси, при които НС задължава изпълнителната власт за едно или друго или ограничава правомощията й. За последно – през 2025 г., преди това и през 2021 г.

Парламентът не може неограничено да се намесва във всяка сфера на управлението. (…) Изпълнителната власт е самостоятелна област на задачи и функции, които правителството осъществява на собствено основание и за които носи политическа отговорност“ – четем в решенията на КС, с които обявява подобни ограничения от страна на НС за противоречащи на основния закон. Отделно според Конституцията „Министерският съвет ръководи и осъществява вътрешната и външната политика на страната в съответствие с Конституцията и законите“ и „утвърждава и денонсира международни договори в случаите, предвидени в закона“. Т.е. хем МС води външната ни политика и решава да поиска ратификацията, хем НС го задължава да го направи.

Повдига се въпросът и дали присъединяването ни към Борда не противоречи и на Договора за Европейския съюз.

Отделно – има и текст от основнния закон, според който КС се произнася за „съответствието на сключените от Република България международни договори с Конституцията преди ратификацията им, както и за съответствие на законите с общопризнатите норми на международното право и с международните договори, по които България е страна“. (Въпреки че не е ясно дали „алтернативната ООН“ на Тръмп изобщо представлява международен договор и какво изобщо пише в спорезумението).