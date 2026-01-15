Хале се срути в столицата, има загинал

Мъж на 24 години е загинал, а други двама са ранени при срутване на хале на ул. „Суходолска“ в София, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Тримата са били затиснати под отломките.

Мъжът е починал в линейката напът към болница. Халето се е срутило при ремонт на автокъща, уточниха от полицията пред БНР.

„Има сигнал за „Суходолска“ за паднал навес. Пратихме наши екипи, плюс пожарната и полицията, които установиха, че има трима пострадали. Единият от тях беше вкаран в линейка на „Спешна помощ“. За съжаление човекът е починал в линейката.

Другият пострадал е откаран във ВМА, а третият е отказал лечение. Какво се е случило, тепърва ще установява следствието“, каза за БНР директорът на аварийното звено на Столична община Красимир Димитров.

Сигналът към спешна помощ е подаден в 13.48 ч. и към мястото веднага са изпратени две линейки, допълва БНТ.

Тримата са били затиснати под отломките. Спешният екип е направил пълен обем реанимационни действия на младия мъж, но той не е оцелял.

От другите двама единият е на 51 г. с травма на кръст и крак, транспортиран е във ВМА. Другият пострадал е на 50 години, който е отказал преглед и е оставен на място.

Халето се е срутило при ремонт на автокъщата, уточняват от полицията.

От кадри на БНТ се вижда, че се касае за конструкция, която е била изправена върху дървени подпори. Те е трябвало да се държат за монолитната площадка с метални „пети“, с които са захванати въпросните мертеци.