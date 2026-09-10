10.09.2026 | 13:58

Борисов интригантства: ДБ искат Гюров и Кандев да се провалят на президентските избори

Ако помогна, то ще е защото ми е жал за тях, никой не е говорил с ГЕРБ за ВСС, обясни вождът на ГЕРБ

„Вие видяхте официалния доклад на изследователската служба на Конгреса на САЩ, публикуван на 11 август – за манипулацията, за хибридните атаки, за това как никой от нас не можа да си обясни как изведнъж мрежите завряха в посока Румен Радев. Дори колегите от ПП и ДБ не разбраха какво им се случва, защото чакаха, че площадите са за тях, а те се оказаха за Радев.

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който е на партийно събитие във Видин по повод американския доклад за хибридните атаки на Русия в Европа, в който беше споменат и България.

Борисов се ядоса, че ако докладът бил публикуван по времето на ГЕРБ, за това щяло да се говори от сутрин до вечер и щяло да бъде обект на много разследвания и коментари.

Що се отнася до позицията на ГЕРБ за президентските избори, бившият премиер бе категоричен, че непоискана подкрепа няма да даде в отговор на въпроса кой ще подкрепи ГЕРБ за президент и вицепрезидент, след като партията няма да издигне свои кандидати.

Лидерът на ГЕРБ се усъмни дали ДБ не играе с двама кандидати за президент заради билбордовете, които видял – с Андрей Гюров и Иван Христанов.

Той подчерта, че Андрей Гюров и Георги Кандев нямало да спечелят избиратели на ГЕРБ „с тия общи приказки – избирателите, гражданите, за европейско развитие на България“. Борисов заключи, че правилно Гюров и Кандев се обръщали към избирателите на ГЕРБ, понеже партията му е „единствената, която е европейска“. Но трябвало да се обърнат и към структурите, които да помогнат с привличането на избиратели, за да могат да спечелят изборите.

Висшия съдебен съвет (ВСС) изглежда е по-важен за ДБ от президентските избори, отсече Борисов и допълни, че с изказванията на Ивайло Мирчев и Божидар Божанов всеки ден те отблъскват много партии.

„И според мен те искат Гюров и Кандев да ги няма, да загубят, за да не им се пречкат в пространството. Те им пречат в момента“, хвърли бомба той, като уточни, че ДБ пречи на Гюров и Кандев и се договаря за ВСС.

„Витанов и Мирчев само гушат за ВСС“, според лидера на ГЕРБ.

По думите му ГЕРБ все още нямат позиция относно предложените членове за ВСС, а такава ще има след изслушванията. „Към този момент – да успокоя Мирчев – никой не е говорил с ГЕРБ, и аз съм забранил и разговори по темата“, подчерта още Борисов, като отбеляза, че не искал ГЕРБ да носят пасивите от всички тези избори.

Той е на мнение, че всичко, което правят ДБ е с служба на Илияна Йотова, само заради ВСС. „Те (ДБ) изобщо не ги интересуват президентските избори“, подчерта бившият премиер. И допълни, че ако помогнел на Кандев и Гюров, то ще е, защото му било жал за тях.

Представителите на ГЕРБ, влезли в инициативния комитет (ИК) за издигане на Илияна Йотова за президент на предстоящите избори, са съгласували действията си с Бойко Борисов, обясни той.

В комитета на Йотова влязоха евродепутатът Емил Радев, както и кметове, издигнати или подкрепени от ГЕРБ. „Г-жа Йотова в личен план е поканила няколко кмета, както и Емил Радев, с когото дълги години са били евродепутати и много се уважават. Други – по семейни причини… които се познават и са били близки. Попитаха, това е лично дело, не ангажира партията по никакъв начин. И те са приели и участваха в инициативния комитет на Йотова. А моят приятел Вежди Рашидов не ми се е обадил и не знам, така че това си е лично негово решение.“

Борисов обаче подчерта, че Илияна Йотова е идеологически противник на ГЕРБ. Бившият премиер заяви, че няма да даде подкрепа за проевропейския кандидат Андрей Гюров, повтаряйки тезата си, че непоискана подкрепа не се дава. Иначе за избирателите на ГЕРБ имало много варианти кого да подкрепят. Той даде за пример Иван Христанов, чиито билбордове са навсякъде.