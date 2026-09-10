10.09.2026 | 14:00

„Айде ма, дърто, миришеш на пръст“: Kасиер унижи брутално възрастна жена

Извършена е вътрешна проверка в магазина

Касиер се нахвърлил с унизителни думи срещу жена над 80 години в известна верига хранителни магазини в ж.к. „Изгрев“. Това алармира читателят Лъчезар Димитров в рубриката ни „Вашият сигнал до ФЛАГМАН.БГ“. Сцената се разиграла на 6 септември пред други клиенти, един от които се намесил и по-късно потърсил обяснение за случилото се. Именно той ни алармира за бруталното отношение.

Възрастната жена стояла на съседната каса и държала две банкноти – от 5 и 10 евро. В един момент касиерът дръпнал банкнотата от 5 евро и се обърнал към нея с думите: „Айде ма, дърто, няма с теб да се занимавам. Миришеш на пръст“.

„След това му действие аз се развиках, че не може да се държи така. Господинът ме напсува многократно. Едва се сдържах да не го ударя. Нямаше управител и охрана на смяна. Писах им за случая в страницата им във Фейсбук“, обяснява читателят на Флагман.

Последвала вътрешна проверка, а а от отговора става ясно, че служителят действително е допуснал нарушение.

Случаят вече е докладван на ръководството и спрямо касиера ще бъдат предприети дисциплинарни мерки според вътрешните правила. От компанията определят подобно поведение като недопустимо и несъответстващо на стандартите за обслужване, които изискват от служителите си.

В позицията след проверката се посочва още, че конкретният търговски обект ще бъде поставен под специално внимание, за да не се стига отново до подобни ситуации.