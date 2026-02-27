27.02.2026 | 12:01

От снощи в БАБХ и МЗХ текат тежки саботажи, застрашаващи националната сигурност

В документите за "Магазин за хората" пише, че щял да бъде на печалба едва при приходи от 163 млн. лв., съобщи министър Иван Христанов

На среща с журналисти и граждански активисти в министърът на земеделието Иван Христанов съобщи, че от снощи текат опити за компрометиране на националната сигурност на България в сектор “Земеделие”.

“Подготвяме сигнали до ДАНС. В същото време се късат менискуси рязко”, каза той на срещата в сградата на Министерството на земеделието и храните. За ситуацията е уведомен премиерът Андрей Гюров.

Христанов каза, че навсякъде по системата “текат тежки саботажи” като конкретно посочи Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ). Според него това се прави с с цел дискредитиране на кабинета от хора, които имат престъпни цели.

“В БАБХ и МЗХ текат тежки саботажи. От “Магазин за хората” по някакви причина ни беше спестена част от информацията. Имаме буквално един ред финансова прогноза – за прогноза с печалба до 2030 г.”, обясни министърът.

Той разказа, че е видял и “един ред на приходите”, от който е разбрал че, при заложени за предходната 2025 г. 200 000 лв. приходи – то тази година “Магазин за хората”, би трябвало да реализира 37 млн. лв. приходи.

“По думите на колегите щял да направи малка печалба при приходи от 163 млн. лв. МЗХ продължава проверката по случая. (…) Без реваншизъм ще търсим обществения интерес”, заяви той.

Иван Христанов подчерта, че силно го е смутил факта, че в данните за “Магазин за хората” пише, че във всеки един момент министърът на земеделието може да увеличи капитала чрез “вливане на външна инвестиция”.

На срещата Иван Христанов обеща да не прави компромис за “сульо и пульо” при проверките, които МЗХ прави. Обеща ръководството на борба с корупцията без лобизъм и външни фактори. Подчерта и ролята на МЗХ в организирането на честни избори.

Коментира личните атаки към него и съпругата му.

“Още в деня на връчването на мандата на Гюров започнаха редица грозни атаки. Стигнаха до г-жа Мурджева (б.а. негов зам.-министър). Разпространи се до жена ми, която щяла да прави лаборатория на “Капитан Андреево”. Ние не произвеждаме плодове и зеленчуци просто жена ми консултира бизнеси”, увери Христанов.

Той каза още, че няма да спести каквото има като информация към МВР и обществото. Даде заявка за изсветляване на регистри с данни и информация от агенции, работещи под шапката на МЗХ.

Ще се фокусира и върху източването на евросубсидиите до степен, в която всеки може да изтегля анонимизирани анализи и да разглежда свободно данните в системата. МЗХ работи и по кръстосване на регистрите, така че да не са нужни безкрайни справки, както по публикуване на всички договори – по начин, който позволява машинна обработка.

“Ще започнем този процес знаем че няма да го завършим за 3-4 месеца но ще започнем процеса”, заяви Христанов.

Добави и че ще има “ротация” на служители и директори особено при точки, където са възникнали отношения и “не се върши работа”.

„Директорите на дирекции вече започнаха да късат менискуси. Очевидно те са гарантирали схемите на дадени мафиотчета в държавната машина“, отбеляза Христанов.

“В момента регистърът на ползвателите на държавен ресурс е фрагментиран – сега всяка златна лаборатория и златен паркинг някъде си получава субсидии “, посочи Христанов. Даде заявка за изграждане на “антикорупционен манталитет” и граждански контрол.

Журналистите настояха публичните регистри на МЗХ да се осветлят отново, така че да се виждат ЕИК на бенефициентите на Държавен фонд „Земеделие“.

Иван Христанов каза още, че конкретни горски стопанства подаряват дървен материал за електорален ефект, като тези схеми се случват обикновено през август. „Климатиците се оказа че имат лошо влияние върху дървената мафия“, отбеляза иронично той.

От настоящото ръководство на МЗХ са изискали цялата информация за всички сключени обществени поръчки, за доклади на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), както и предходни заповеди и сделки от предходните години.

„Чакат ни гърмене на пуканки до свършването на мандата, има много схеми за разкриване“, каза още пред медиите и гражданските активисти служебният министър на земеделието и храните.