21.08.2025 | 16:54
Христина, блъсната от АТВ-то в Слънчев бряг, изпадна в мозъчна смърт
Случи се най-лошото, въпреки серията операции, които претърпя след ужасния инцидент

Блъснатата от 18-годишния Николай Бургазлиев жена, която от близо седмица е в Реанимацията на УМБАЛ-Бургас, за огромно съжаление е изпаднала в мозъчна смърт. Това съобщи музикантът и един от двигателите на протеста, който ще се състои утре пред Съдебната палата в Бургас.

34-годишната Христина Здравкова не успя да се пребори за живота си след бруталния инцидент, въпреки серията от операции, които ѝ бяха направени, за да стабилизират състоянието ѝ. Сърцето ѝ сега се поддържа от машина, докато мозъкът вече е изпитал смъртта.

Това поставя въпросът какво ще се случи с обвиняемия 18-годишен младеж, чиято мярка за неотклонение ще се гледа на втора инстанция утре, след като преди дни съдът в Несебър постанови домашен арест. Към момента той е обвинен в причиняване на средна телесна повреда, като причината за това е чисто техническа – според Закона, при ПТП няма разлика в наказанието, което в случая е от 2 до 10 години. Случаят обаче е частен. Защото чисто технически и документално Христина още е жива, макар и в мозъчна смърт. Това означава, че обвинението не може да бъде преквалифицирано от Окръжна прокуратура в причиняване на смърт при ПТП, наказанието за което е от 10 до 20 години.

Междувременно Мартин (4 г.), който също бе блъснат от АТВ-то, управлявано от Бургазлиев, още е в критично състояние. Малкото момче се бори за живота си, но лекарите дават надежди, че ще се оправи.

