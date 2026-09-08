08.09.2026 | 11:21

И ГЕРБерът Вежди издига Йотова за президент

Инициативният комитет ще бъде обявен днес в 17 часа в зала 6 на НДК

В София ще се проведе учредителното събрание на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на предстоящите избори на 25 октомври. Събитието е насрочено за 17 часа в зала 6 на Националния дворец на културата.

Проф. Христо Пимпирев, Крум Зарков, Емине Гюлестан, Лили Иванова, Илияна Раева, Георги Иванов и Вежди Рашидов са в инициативния комитет, научи МИГNews.info. Странно е участието на бившия депутат Рашидов, защото той е член на ГЕРБ и виден представител на бившата власт на мутрите, организираната престъпност и Делян Пеевски.

На 3 септември пред столичната зала „България“ Илияна Йотова лично обяви часа и мястото на събранието. Тогава тя представи генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев като свой кандидат за вицепрезидент. По думите ѝ в комитета ще участват граждански и неправителствени организации, политически партии и отделни авторитети в своите области.

Още в края на юли Илияна Йотова официално обяви своята кандидатура за президент през есента, а през август се появиха неофициални информации, които свързват името на Кирил Вълчев с поста на вицепрезидент.

До момента кандидат-президентската двойка е подкрепена от БСП, „Прогресивна България“ и ВМРО. Централната избирателна комисия приема заявления от инициативни комитети за участие в президентския вот до 14 септември. Срокът за подаване на документи от партии и коалиции изтича на 9 септември.