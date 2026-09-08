08.09.2026 | 10:55

Десетки семейства са заложници на имотния капан „Баба Алино“

Измамените от Олег Невзоров жители на комплекс "Форест клуб" искат намеса от държавата

Д есетки семейства в местността „Баба Алино“ край Варна се превърнаха в заложници на административен спор. Собствениците на имоти в комплекс „Форест клуб“ изпратиха спешно обръщение към правителството и местната власт с искане за решаване на казуса, информират от NOVA.

Заплаха за ток и вода

Жителите са изправени пред постоянна несигурност и натиск. Те съобщават за заплахи от ограничаване на достъпа до домовете им и проблеми с водоснабдяването и електроснабдяването. В комплекса живеят граждани на България, Украйна, Израел, Германия и други държави от Европейския съюз.

Изрядни купувачи с кредити

Засегнатите собственици са добросъвестни купувачи с нотариални актове. Много от имотите са закупени с банкови заеми след пълни проверки от банките, а Община Варна ги е регистрирала за данъчни цели.

„Как един обикновен гражданин да предположи, че има проблеми с имота, който е придобил, ако сделката е извършена официално?“, питат жителите в своето обръщение.

Искане за работна група

Хората настояват за спешна среща с кмета Благомир Коцев и създаване на съвместна работна група с юристи и институции. Те алармират и за нарушаване на личните им права от политически представители, които заснемат домовете им.

„Ако ситуацията продължи да се развива без конструктивен диалог, ще бъдем принудени да защитим правата си с всички средства, включително да се свържем с компетентни европейски институции“, заявяват от комплекса.