Илиан Илиев викна 4-ма от Левски и нито един от ЦСКА

Селекционерът Илиан Илиев обяви пълния списък от играчи, на които ще разчита за първите два мача от квалификациите за Мондиал 2026.

Варненецът включи в състава си четирима играчи на Левски – вратаря Светослав Вуцов, защитника Кристиан Димитров и крилата Марин Петков и Радослав Кирилов. От тима на ЦСКА, който започна сезона разочароващо, няма нито един повикан. Сред имената в списъка с първа повиквателна е Емил Ценов (ЦСКА 1948).

На 4 септември „лъвовете“ посрещат Испания на Националния стадион „Васил Левски“ от 21.45 ч., а на 7 септември играят с Грузия на стадион “Борис Пайчадзе” в Тбилиси от 16.00 ч.

Избраниците на Илиев

Вратари: Димитър Митов (Абърдийн, Шот), Иван Дюлгеров (Шериф Тираспол, Молд), Светослав Вуцов (Левски);

Защитници: Алекс Петков (Кифисия, Гър), Росен Божинов (Роял Антверп, Бел), Християн Петров (Хееренвеен, Нид), Фабиан Нюрнбергер (Дармщат, Гер), Кристиан Димитров (Левски), Антон Недялков (Лудогорец), Николай Минков (Ботев Пд), Живко Атанасов (Черно море), Емил Ценов (ЦСКА 1948);

Полузащитници: Илия Груев-младши (Лийдс, Анг), Андриан Краев (Апоел Тел Авив, Изр), Георги Миланов (Динамо Букурещ, Рум), Станислав Шопов (Осиек, Хърв), Марин Петков (Левски), Васил Панайотов (Черно море), Ивайло Чочев (Лудогорец), Светослав Ковачев (Арда); Нападатели: Кирил Десподов (ПАОК, Гър), Мартин Минчев (Краковия, Пол), Лукас Петков (Елверсберг, Гер), Алекс Колев (Нантон, Кит), Владимир Николов (Корона, Пол) и Радослав Кирилов (Левски).